Busca Lamán 500 mdp más para el sincrotrón; sumarían mil millones

PACHUCA.- A pesar de que en 2019 le fueron asignados 500 millones de pesos al sincrotrón en Hidalgo y no se ejercieron, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez, pidió una vez más al Congreso local destinar el mismo monto de recursos para este proyecto, para el ejercicio fiscal 2021.

Durante su comparecencia, el funcionario dijo que el dinero serviría para continuar con el desarrollo de infraestructura y gastos de operación del sincrotrón mexicano. Sin embargo, fue cuestionado por algunos diputados locales por no haber ejercido el presupuesto asignado a este proyecto en el año pasado.

Lamán Carranza dijo que en 2019 no contaron con la contraparte presupuestal del gobierno federal y que por ello no pudieron ejercer el recurso. No obstante, el legislador Jorge Mayorga Olvera dijo que cuando solicitó por primera vez recursos para el proyecto no les informó que la federación también debía destinar dinero para poder ejecutar lo asignado por el Congreso local.

El integrante del gabinete del gobierno estatal indicó que ahora cuentan con una estrategia financiera elaborada por los directores de los sincrotrones del mundo y especialistas internacionales. También dijo que tienen el aval de la banca suiza a través de un proyecto de factibilidad y la posibilidad de otorgarles un crédito financiero.

Explicó que el crédito alcanzaría para cubrir la primera etapa del sincrotrón, que es el diseño conceptual y el desarrollo del proyecto, y que, además, una vez teniendo esta parte completa la banca suiza podría financiar todo el sincrotrón.

En 2019 no contamos con la contraparte federal. Ahora contamos con un crédito por el total del proyecto y por el proyecto de factibilidad avalado por Suiza".

PROYECTOS CONTRA COVID-19

Respecto a los seis proyectos científicos orientados al combate del covid-19, que resultaron ganadores en la convocatoria que emitió el gobierno estatal en colaboración con el Instituto Paul Scherrer, dijo que todos se encuentran en desarrollo y que tienen el propósito de generar conocimiento patentable que pueda ser aprovechado para la producción de vacunas y tratamientos contra el coronavirus y otras enfermedades.

Explicó que, debido a las restricciones de viajes por la emergencia sanitaria, tres proyectos han realizado experimentos a distancia en el sincrotrón suizo y que los otros tres realizarán pruebas en el mismo espacio científico en noviembre de este año. Asimismo, anunció que en las próximas semanas el gobernador Omar Fayad anunciará los avances de estas investigaciones.

sjl