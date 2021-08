Busca IEEH ampliación presupuestal de 95.2 mdp

PACHUCA.- El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) solicitará a la Secretaría de Finanzas del estado una ampliación de 95 millones 277 mil 283.59 pesos para solventar los gastos derivado de la extensión del proceso comicial de ayuntamientos.

Originalmente la jornada comicial estaba programada para el 7 de junio, pero esta se retrasó hasta el 18 de octubre, por lo que el monto pretende cubrir las erogaciones de julio a noviembre, mencionó la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez durante conferencia virtual.

“El grueso de la ampliación presupuestal obedece a la operatividad de los 84 consejos municipales, el pago de las 672 figuras que los integran (salarios), las rentas de los inmuebles, renta de los vehículos que operan en los 84 consejos y del equipo de cómputo que se ha rentado tanto para los consejos como para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los enlaces satelitales en 31 consejos para tener internet”.

Según la servidora, además de la ampliación presupuestal el IEEH mantiene acercamiento con el gobierno del estado porque existe otro monto que la Secretaría de Finanzas de Hidalgo no incorporó en el presupuesto correspondiente a 2020.

“Decimos que el Congreso del estado no nos aprobó 112 millones de pesos, pero no fue propiamente el Congreso quien hace este recorto, sino que tiene que ver con la omisión de la Secretaría de Finanzas de no haber incorporado completo este paquete presupuestal y hoy nos tiene con ese recurso que no fue aprobado y hasta el momento no ha sido radicado”.

La cantidad, dijo, impacta en actividades fundamentales del proceso electoral, por lo que se hizo un ajuste a partidas que nos se ejercieron, en su momento, por la suspensión de la elección 2020, pero todavía está pendiente la ministración del primer recurso.

Dentro de esta cifra se encuentran 11 millones de pesos correspondientes al arranque del proceso electoral 2021 para renovar el Congreso de Hidalgo, que entre otros gastos contempla la contratación de coordinadores para los órganos desconcentrados distritales.





