Burbujas escolares suplen la ausencia de escuelas en el confinamiento

PACHUCA. - En la zona metropolitana de Pachuca padres se organizaron para que sus hijos continuaran su aprendizaje mediante la contratación de un docente, pues la modalidad virtual no satisface las necesidades de los menores, que aún no tienen permitido regresar a clases.

Yo decidí que mi hijo iba a ir a una burbuja escolar diario desde hace año y medio, de 9:00 a 14:00 horas. Por supuesto que no pienso decir dónde está ni quién la maneja porque ahora resulta que estudiar es un delito", señaló una madre de familia que omitió su nombre.

El niño también entrena futbol con las medidas sanitarias correspondientes, relató, porque sus progenitores buscan que "por salud mental" no se pierda las experiencias que debe vivir a su edad, pese a la pandemia por la covid-19.

Además, la formación en línea "no es para todos", pues como maestra de bachillerato y universidad sus alumnos no retuvieron ni el 50 por ciento de lo enseñado en las clases, asegura. La atención de los menores no rebasa los 15 minutos, pero el esquema por internet los fuerza a estar sentados horas frente a la computadora, explica.

"Como profesional yo te diría que no funcionará al cien por ciento. Hay que esperar los resultados de la prueba Pisa, a ver cómo nos va ahora. Si en el último nos fue muy mal, no sé ahora cómo nos va a ir", mencionó.

Las escuelas burbuja, dice, son una alternativa para la educación de los menores, los cuales considera capaces de seguir medidas sanitarias para convivencias en grupo.

Lo que muchos padres de familia hicimos fue juntarnos, decir yo quiero que mi hijo esté aprendiendo. Nos juntamos ocho con nuestras respectivas criaturas, contratamos una maestra. Los ponen en un jardín, en una casita, en un lugar donde se pueda y la maestra les enseña lo que deberían estar aprendiendo. Se crearon un montón, pero mucha gente no lo dice porque al rato resulta que te van a venir a clausurar el jardín de tu casa porque no podías tener niños estudiando".

Sin embargo, reconoce que la opción no se encuentra al alcance de todos, pues se requirieron recursos que durante la contingencia sanitaria la mayoría de familias no puede desembolsar. Esto también derivará en una disparidad entre quienes continuaron aprendiendo y aquellos que tuvieron dificultades en casa, señala.

SIN RASTRO DE ESCUELAS CLANDESTINAS: SEPH

Después de comparecer ante el Congreso de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEPH), señaló que no se identificaron casos de "escuelas clandestinas", por lo que no hubo sanciones en el estado por esta situación.

No se detectaron casas, se detectaron algunas situaciones que se organizaban en el ámbito familiar, pero en ningún momento se prestó a un acto de mercantilismo. No hubo ninguna queja con relación a esta situación de escuelas clandestinas porque en Hidalgo hubo una atención y un acercamiento de los maestros con padres y madres de familia para dar continuidad a la formación de niñas y niños".

Incluso, dijo, pese a 2 mil 400 deserciones, Hidalgo es de las entidades con menor número de bajas en el país. El fenómeno, señaló, se presentó de manera mínima en nivel medio superior y superior.

REGRESAN 54 MUNIICPIOS A LAS AULAS

La SEPH y la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) han avalado, hasta el momento, el regreso a clases en 54 municipios en cuatro bloques, el 30 de agosto, 11 y 18 de octubre, además del 8 de noviembre. Estos corresponden principalmente a regiones de menor población como Zapotlán, San Agustín Tlaxiaca, Mineral del Chico o Epazoyucan, pero no zonas metropolitanas.

En Huasca, uno de las primeras demarcaciones con autorización, las escuelas volvieron con grupos de cerca de 10 alumnos, además de medidas sanitarias. La SEPH aclaró que el regreso es voluntario, en coordinación con padres y maestros.

Rodríguez Pérez también informó que desde el regreso a clases se detectaron 70 alumnos y 80 docentes contagiados de covid-19, pero estos se suscitaron en el seno de la familia o la comunidad, no en los planteles.

Aseguró que a la fecha no existe una autorización en planteles particulares ni públicos para el regreso a clases en Pachuca y Mineral de la Reforma.

La madre consultada mencionó que la perspectiva en los planteles es un regreso escalonado, con pocas horas; sin embargo, insistió en que los paterfamilias tienen el derecho a contar con una opción para volver si así lo desean.

ALISTAN ACCIONES PARA REGRESAR A ESCUELAS

En redes se formó el grupo Padres de familia por la educación presencial en Pachuca, el cual tiene el objetivo de aportar ideas para que se retomen las clases; incluso, mediante manifestaciones pacíficas en el palacio de Gobierno.

Según una de las integrantes, los miembros consideran que deben ser escuchados como gremios de taxistas o comerciantes; además, les parece "incongruente" que los jóvenes pueden acudir a bares, pero no ingresar a las aulas.

"Recordemos que muchos de los papás y mamás ya regresaron a trabajar en horario normal. Ya no están en su casa. Hay niños y niñas que se quedan solos porque no hay quién los cuide, intentando estudiar en casa".

Asimismo, los gobiernos municipales y estatales regresaron a sus empleados a laborar de forma presencial, pero no todos cuentan con una red de apoyo familiar que se haga cargo de los niños o niñas, con lo que se exponen a caerse, desconectarse, quemarse con la estufa o simplemente no comer adecuadamente, argumenta.

Señalan que en las escuelas se rumoraba el regreso a clases el 8 de noviembre, pero finalmente la capital no fue incluida en el bloque, por lo que piden una fecha fija que se acuerde.

CIERRES DE ESCUELAS

La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que un año después de la pandemia, casi la mitad de alumnos siguen afectados por el cierre de planteles, con lo que se estima que muchos no alcanzarán el nivel mínimo de lectura.

Revela un mapa en el cual países como México o Estados Unidos acumularon 62 y 63 semanas con planteles cerrados, Uruguay reporta 40, mientras Nicaragua o España sólo 15. Colombia, Argentina y Bolivia se ubican por encima de 70.





