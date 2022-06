Bienestar no exige faenas por becas como Prospera: Abraham Mendoza

PACHUCA.- Para la entrega de becas no es necesario hacer trabajo comunitario, como ocurría con Prospera, aseveró Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Programas de la Secretaría del Bienestar (Sebien).

"Prospera ya no existe; sin embargo, en algunas localidades piensan que es el mismo programa. Las familias que reciben la beca Benito Juárez en el nivel básico no tienen ningún tipo de condicionamiento. No existe la necesidad forzosamente de ir a hacer alguna faena, alguna labor social, limpiar el centro de salud, lo que les ponían a hacer".

Esto, porque el cuidado de los espacios públicos en las comunidades es responsabilidad de toda la ciudadanía, no sólo de los beneficiarios. Para la "reconstrucción del tejido social" debe haber participación, señaló.

"En 2018 nos entregaron un padrón de Prospera –de nivel básico– y uno de los compromisos del presidente era que quienes tenían beca la iban a seguir teniendo. Al padrón se le hizo un censo de verificación o validación casa por casa. Descubrimos varias cuestiones: algunos que recibían el programa ya no tenían hijos estudiantes, mucha gente cambió de domicilio".

En el nivel básico el número de familias beneficiadas es de 146 mil 141, que representa inversión de 491 millones 33 mil 760 por bimestre. Reciben lo mismo, aunque tengan uno, dos o tres hijos.

ADOLESCENTES PUEDEN COBRAR BECA

El delegado aseveró que quienes estudian la preparatoria pueden cobrar el apoyo pese a ser menores de edad, la diferencia es que en este caso no es por familia, sino individual. Esta se llama beca Benito Juárez y tiene asignados mil 680 pesos por bimestre.

"Son sujetos de recibir servicios financieros adolescentes menores de 18 años", externó el servidor.

NIVEL SUPERIOR, DE 2 MIL 250

"La beca de nivel superior se llama Jóvenes escribiendo el futuro, tenemos 2 mil 250 pesos mensuales y más de 24 mil estudiantes universitarios que exigen esta beca en todo el estado".

En los tres casos se entrega durante 10 meses en los cuales asisten a la escuela, no cuando hay vacaciones. Señaló que se otorgan con base en una clasificación de los planteles de educación en prioritario, susceptible y no susceptible, con lo que las zonas marginadas tendrían preferencia, sobre las ciudades como Pachuca, donde no todos tienen beca.

Actualmente se lleva a cabo la reposición de tarjetas y el tránsito para que los beneficiarios utilicen el Banco del Bienestar.

En total, la Secretaría del Bienestar tiene un padrón de 285 mil 773 becarios.





sjl