Batman se queda encerrado en perrera; buscan adoptante

PACHUCA.- Hoy a las 13:00 horas estaba programada la liberación de Batman, un perro de raza pitbull acusado de agredir a una niña en el fraccionamiento Colosio; sin embargo, el can no saldrá de la perrera debido a que no hay adoptantes.

Alba Luisa Jiménez del Ángel, presidenta de La Jauría de Balú, informó que el Centro de Control Canino Metropolitano agregó requisitos a su adopción.

A través de sus redes sociales, la activista urgió a los internautas a ayudar a encontrar adoptantes para Batman, incluyendo los requisitos que pide el centro canino, ubicado en La Calera, localidad de Mineral de la Reforma.

Los requisitos para el adoptante son: mayor de 18 años, tener casa propia (espacio amplio y seguro), no tener más animales, no niños, que no viva en el fraccionamiento Colosio (donde presuntamente ocurrió la agresión).

También, disponibilidad para llevar a cabo rehabilitación conductual, atención veterinaria y demás atenciones que se requieran y permitir inspecciones del Centro de Control Canino Metropolitano y disponer de tiempo para el trámite de adopción.

El animal fue capturado el 23 de marzo, acusado de haber mordido a una niña en el fraccionamiento Colosio, imputaciones que fueron rechazadas por vecinos y Pedro Cortés Guerrero, fundadora del refugio Cuatro Patitas un Corazón, pues aseguran que el lomito es "dócil".

Por el contrario, el activista dijo que la imputación fue "fabricada" y se trató de una represalia contra el perrito comunitario por haberse hecho dos veces del baño en el jardín de la familia que lo acusó.

Debido a que ha estado mucho tiempo en una jaula, encerrado en el Centro de Control Canino, los activistas temen que tenga secuelas de depresión y desnutrición. Por lo que a través de redes sociales han emprendido una campaña para que las autoridades lo liberen.

Pedro Cortés comentó a La Silla Rota Hidalgo que el pasado sábado iba a ser liberado; sin embargo, la adoptante tuvo un imprevisto (uno de sus familiares se accidentó) y no pudo acudir a sacarlo.





