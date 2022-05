¡Batman es dócil, no lo sacrifiquen! Piden activistas a perrera metropolitana

PACHUCA.- Como si se tratase de un delincuente, a Batman, un perro de raza pitbull ´le fue fabricada´ una acusación de unos vecinos a quienes les molestó que el can defecara dos veces en su jardín, informó Pedro Cortés Guerrero, fundadora del refugio Cuatro Patitas un Corazón.

De acuerdo con el activista, el can es cuidado por varios vecinos del fraccionamiento Colosio; sin embargo, fue capturado y encerrado, desde hace dos meses, en una jaula del Centro de Control Canino Metropolitano.

Lo acusan de, presuntamente, haber mordido a una menor de edad, luego que una familia se molestó porque la conducta del lomito, prometiendo "tomar represalias".

Cortés Guerrero, quien se autodenominó representante legal de Batman, aseguró que activistas y vecinos quieren evitar que se cometa una injustica y duerman a la mascota.

"...No porque no entienda nuestro lenguaje lo vamos a dejar así, vamos a luchar por la libertad del perro y señalar a los servidores públicos que no hacen bien su trabajo y que están ahí por dedazo", expresó.

VECINOS LO ADAPTARON

Batman es un perrito comunitario del fraccionamiento Colosio. Él fue abandonado por sus dueños cuando se cambiaron de casa; sin embargo, los habitantes de la colonia fueron empáticos y lo adoptaron.

"Este tipo de raza de perros, pitbull, son muy satanizados debido a su porte. Sin embargo, Batman es super dócil, incluso, tenemos fotos y videos de que acompañaba a los vecinos del fraccionamiento al Oxxo, se sentaba en la entrada a esperar, pues sabía que no podía pasar", contó.

Además, dijo, no tenía problema con otros perros, nunca ha habido un conato de bronca, afirmación que pueden corroborar varios vecinos del fraccionamiento Luis Donaldo Colosio, en Pachuca.

¿DE QUÉ LO ACUSAN?

En marzo pasado, una familia denunció a las autoridades del municipio un el perrito Batman había atacado a una menor de edad, por lo que el 23 de marzo, trabajadores de la perrera se lo llevaron.

"Hay una familia en el fraccionamiento quienes han mostrado cero empatía con los animales; incluso, han tenido problemas con otros vecinos, pues han amenazado con envenenar a los perros de la colonia, incluso los han pateado y les han aventado piedras", detalló.

Hasta el momento, las autoridades del Centro de Control Canino Metropolitano no han querido mostrar el expediente donde se asegura que Batman atacó a la menor de edad.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

El activista detalló que Batman se hizo del baño en el jardín del domicilio de la familia. Esto causó mucha molestia, por lo que advirtieron que tomarían represalias contra el pitbull y avisarían al Centro de Control Canino para que se lo llevara.

A los pocos días del hecho, prosiguió Pedro Cortés, el pitbull fue capturado y trasladado al Centro de Control Canino Metropolitano , donde lo quieren dormir.

"Nos avisaron de la situación, pues el perro lo conozco, lo he visto muchas veces y hasta me cayó de raro, pues es un perrito muy manso y no tiene problemas de conducta, es más, cuando hay perritas en celo, él ni siquiera busca pleitos", agregó Pedro Cortes.

HAY TRABAS PARA ENTREGAR A BATMAN

Cortés Guerrero acusó que el Centro de Control Canino Metropolitano no ha querido regresarles a Batman aunque han cumplido con todos los requisitos que han solicitado a los protectores de animales.

Los requisitos para sacar a un perro de este espacio son: presentar un plan de manejo de perros, un plan de manejo de alimentación y que exista una persona adoptante, con hogar propio; en este último punto hay dos adoptantes serios.

Pese a que se ha cumplido con lo requerido por el Centro de Control Canino Metropolitano, "siempre por una u otra cosa no pasaba y no nos entregaban a Batman". Hoy el perro lleva dos meses encerrado en una jaula y su estado de salud ha mermado.

"Ha bajado mucho de peso y yo creo que ya entró en depresión y es muy difícil levantarlos. No nos lo permiten ver, sin embargo, hay una persona que trabaja al interior de la institución y es quien nos ha mantenido informados del estado de salud de Batman", agregó Pedro Cortes.

Ante tal situación, activistas y protectores de animales han enviado oficios a la Procuraduría Estatal de Protección Animal (Profepa), al alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio y a la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Beatriz Adriana Cruz Gómez.





Fotografías de cortesía





sjl