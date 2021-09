Basura, corrupción y cambio climático, otros factores para inundación en Tula

PACHUCA.- La inundación ocurrida en Tula podría pasar en otras ciudades de acuerdo con Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. El cambio climático, el modelo de rellenos sanitarios y la corrupción podrían replicar este escenario en otros municipios, no sólo de Hidalgo, sino de todo el país.

Desde hace 16 años, en México se aprobó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que indica que en todo el país se debe separar la basura desde casa, en orgánica, inorgánica y material para reciclaje, el asesor ambiental declaró que las entidades federativas siguen sin cumplir esta medida.

Para México, el modelo de disposición de la basura es el relleno sanitario que está regulado por la NOM 083, que indica cómo debe protegerse este espacio para evitar la sobre expulsión de gas metano y la contaminación de suelos y agua.

En Tula hay un terreno de disposición para los restos que dejó la inundación de aguas negras, muebles, sillones, electrodomésticos y la basura, es el relleno regional del municipio. Hace unos años, el entrevistado denunció este espacio por incumplir la normatividad ambiental.

Ese dizque relleno, yo lo denuncié ante la Profepa, obviamente mi denuncia nunca fue atendida, porque es como si no existiera la autoridad, nunca ha podido hacer que los ayuntamientos cumplan la norma".

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), incluso anunció que las primeras 4 mil toneladas ya fueron depositadas en el terreno.

El modelo de gestión que México ha adoptado en los últimos 10 años, el de los rellenos sanitarios, es caro, obsoleto y contaminante y en el fondo, no lo son, es caro mantenerlo como lo exige la norma".

Actualmente Tula tiene convenio con la empresa Tecnosilicatos, para que traslade los residuos a un terreno en el Estado de México.

Eso de que van a hacer un relleno es una broma, será un tiradero, y van a ir a contaminar otro predio, porque no hay más ¿quién la va a secar (la basura)? Está húmeda. Es una tragedia esto y es una vergüenza porque Hidalgo de por sí, está lleno de tiraderos y es que no han querido cambiar el modelo".

Este tipo de espacios significa el aumento de gas metano, por la mezcla de sustancias, así como la contaminación de suelos, agua y aire, este tipo de acciones abona al cambio climático que se traduce en lluvias más intensas y temperaturas más altas.

Lo que está pasando en Tula no es una emergencia, es una desgracia en donde muestra que no estamos preparados en ninguno de todos los sentidos, ni en Protección Civil, ni en desarrollo Urbano, ni en cambio climático, ni en el manejo de los residuos, ni en el drenaje que está de hace más de 80 años, estamos en las cavernas. Es insólito e inaudito".

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Desde 1992, él junto con otros especialistas abordaron con distintos gobiernos la necesidad de plantear acciones que mitiguen lo que generara el cambio climático, y es que el calentamiento de la tierra provocará más lluvias, con mayor intensidad y para eso, ninguna ciudad está preparada.

Es inaudito que Tula esté bajo la inundación, porque nunca había caído tanta agua y el río ahora sí se desbordó de verdad. En más de 50 años, yo no recuerdo ninguna otra inundación así".

Detalló que debido a que la temperatura de la tierra cada vez es más alta, los fenómenos meteorológicos son más intensos, no sólo las lluvias, sino también huracanes, ciclones, tormentas tropicales, las temporadas calurosas, frentes fríos y algunos otros.

Desde el año 2012 México cuenta con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), cuyo objetivo es fomentar la protección al ambiente y el equilibrio ecológico, así como emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes para corregir el cambio climático.

El especialista señaló que, pese a que existen estos instrumentos legales, los gobiernos municipales, en su mayoría, no tienen un Plan de Acción Climática Municipal que prevenga y atienda sucesos como el ocurrido en Tula entre el 6 y el 8 de septiembre.

Pero hoy estamos vulnerables, porque ningún ayuntamiento del país ni el gobierno mexicano ha invertido un solo peso en esas medidas".

Explicó que un ejemplo es el sistema de drenajes que tiene más de 100 años, incluso en algunas partes ya no hay tubos porque ya se deshicieron con el paso de los años, lo que permite que el agua corra sin cause.

Para el crecimiento de las ciudades, los sistemas de drenaje quedan pequeños, el entrevistado consideró que esta no es una prioridad para gobernantes porque son obras que no se perciben, y por lo tanto no les genera capital político.

Cambiar los drenajes del estado de Hidalgo costaría más de 20 mil millones de dólares ¿quién va a querer hacerlo?"

Aseguró que la misma problemática se vive en el resto del país, sobre todo en los lugares de mayor crecimiento demográfico como el Valle de México.

Cabe mencionar que la entidad cuenta con una publicación de 145 hojas, que es parte del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, esta fue realizada en 2013 entre el gobierno estatal y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Contempla problemáticas como el crecimiento urbano, la demanda de alimentos, los fenómenos hidro-meteorológicos entre otros.

El mundo ya es diferente y sabemos qué nos depara en el futuro y es que caiga mucha más agua y que no estemos preparados para eso".

El especialista indicó que otro problema es el cambio de uso de suelo que modifica lo establecido en los atlas de riesgo, ya que los fraccionamientos llegan a pagar grandes cantidades de dinero como soborno para obtener el permiso de los ayuntamientos.

Fotografías de archivo LSR Hidalgo y Semarnath



En este sentido acotó que hay lugares que desde hace 60 años se inundan y donde están en construcción los desarrollos de vivienda.

Este tipo de actos de corrupción también han dejado a las ciudades en la desprotección ante los sucesos causados de forma natural.

¿HAY SOLUCIÓN?

Para el especialista en temas ambientales, la opción para mejorar el panorama en el futuro empieza en casa, con la separación de la basura, la orgánica para hacer composta en los suelos deforestados, el material reciclado que se puede vender y lo que queda basura inorgánica puede valorizarse incluso y servir como combustible en las cementeras de la entidad.

Esta sería una de las primeras acciones, ya que además cada ciudad tendría que abonar a la reducción de gases para el efecto invernadero, es decir, migrar hacia formas de energía verde, como la que producen el sol o el viento, finalizó el especialista.









sjl