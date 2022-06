Basquetbolista actopense, nominada a MVP Liga Feminil; ella es Michelle Pardo

PACHUCA.- Ella es Michelle Pardo, la hidalguense destacada por su nominación a la Jugadora Más Valiosa (MVP, por sus siglas en inglés) de la Liga Profesional de Básquetbol en México.

Originaria del municipio Actopan, Michelle participa en esta categoría de la Liga Sisnova LNBP Femenil (Liga Nacional de Baloncesto Profesional) que cerró votaciones el domingo.

La hidalguense pidió durante el fin de semana el apoyo en redes sociales y es este martes 14 de junio a las 10:00 horas que se dará a conocer a lo mejor de lo mejor a través del sitio de la Liga Sisnova LNBP Femenil (click aquí)

De acuerdo con las últimas noticias Michelle Pardo regresará a la Sultana del Norte, con Fuerza Regia, de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil.

La basquetbolista se convirtió en la primera jugadora de la escuadra, en lo que significa su tercera experiencia en un equipo profesional, luego de lo realizado en Azteks, de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, y las Pioneras de Delicias, en la liga estatal de Chihuahua.

Pardo tuvo años complicados, pues superó el cáncer en los huesos, padecimiento que la alejó de las canchas por unos meses, y que la motivó a escribir un libro que hablará de su experiencia.

"Tuve una bolita toda la universidad, te hablo de entre los 18 y los 24 años. Esa bolita, con el tiempo, fue creciendo y, obviamente, no le tomé importancia porque los fisios me decían que era un desgarre el cual se hizo bolita, pero no, realmente era cáncer", declaró en una entrevista para Reporte Índigo.

