Ayuda a recuperar el pulmón de la ciudad, Pachuca pide donación de árboles

PACHUCA.- Para reforestar el Jardín de los Hombres Ilustres, ubicado en las inmediaciones de la Plaza Juárez, en Pachuca, autoridades municipales convocan a la sociedad civil a donar árboles para que sean sembrados en los espacios que quedaron huecos luego del derribo de 293 ejemplares de pinos afectados por el gusano descortezador.

Beatriz Adriana Cruz Gómez, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Pachuca, informó a La Silla Rota Hidalgo que previo al mejoramiento del suelo del jardín, están gestionando ejemplares.

"Seguimos gestionando la adquisición de estos árboles, pero también hemos invitado a la sociedad a unirse y que traigan ejemplares para perder reforestar este importante pulmón de la ciudad", expresó.

El 20 de julio de 2021, autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, así como del municipio derribaron 293 árboles de pino greggii, trueno, radiata y cedro blanco ya que fueron alcanzados por la plaga del gusano descortezador.

Sobrevivieron 177 ejemplares en el Jardín de los Hombres Ilustres, creado en 1984 por el entonces gobernador de Hidalgo, Guillermo Rossell de la Lama; no obstante, para compensar la afectación, plantaran entre 140 y 150 árboles, que tengan una altura de seis metros.

Tejocotes y Capulines, además de trueno, fresno y acacia verde son las nuevas especies de árboles que serán plantadas en el emblemático parque; por ello, la funcionaria municipal dijo que serán bienvenidos las donaciones de la sociedad civil.

Al cuestionar el motivo por el cuál solo se replantarán 150 árboles en lugar de los 293 que anteriormente había, Cruz Gómez dijo que hoy lo que se busca es preservar por más tiempo estas especies evitando el hacinamiento.

No vamos a poder reforestar el número de especies que se derribaron, pues la problemática que se vivió en este jardín fue, precisamente, por el esfuerzo hídrico, la competencia y el hacinamiento en que ese encontraban estos árboles, lo que hizo que muchos de ellos se debilitaran y fueran presa de la plaga", dijo.

Incluso, dijo este hacinamiento propició que algunos árboles que quedaron vivos sufrieran deformaciones, es decir, quedaron arqueados debido a que por la competencia que había, por ejemplo, de buscar la luz del sol, crecían de forma horizontal.



Sin embargo, dijo que se replantarán más árboles en diferentes zonas de la ciudad de Pachuca, compensando así la reforestación en el jardín de los Hombres Ilustres.

FAENAS EN PARQUE

Pese a que, en diciembre del año pasado, la Secretaría del Medio Ambiente de Pachuca dijo que en enero iniciarían los trabajos de mejoramiento del suelo, inyectándole nutrientes, informó que en este momento no van a existir faenas muy grandes.

La Secretaría de Obras Públicas se ha encargado de hacer la limpieza de las áreas. No van a existir faenas muy grandes, porque finalmente necesitamos garantizar la existencia de especies a reforestar y estamos ya cerca de la primavera, que trae una ventana de oportunidades", dijo.

La funcionaria del medio ambiente de Pachuca no especificó en cuanto tiempo se podrá reforestar el jardín. No obstante, dijo que no pasará de este 2022.

Fotografías de José Antonio Alcaraz

sjl