Avalan internet gratuito en 100 sitios de Pachuca; excluyen zonas marginadas

PACHUCA. - El cabildo de Pachuca aprobó que 100 espacios públicos en la ciudad puedan tener internet gratuito a través un convenio de colaboración entre el municipio y la empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denominada "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos".

Esto pese al reclamo de regidores independientes Guadalupe Orona Urías y Natzery López Soria quienes acusaron que esta distribución de nuevos sitios públicos con internet excluye zonas marginadas como las colonias ubicadas en la zona norponiente de la ciudad (atrás de la penitenciaria y del panteón) y La Loma.

"Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y servicios. En ese sentido, insisto para que se incluyan esas zonas y no se vea, como es mi apreciación, una política discriminatoria, no sé si la CFE hizo la propuesta inicial para los puntos de internet, pero no estoy en la idea de que queden fuera, sino al contrario que se incluyan en este proyecto, ya que el nuevo de la ampliación será hasta el otro año", dijo Orona Urías.

De igual forma, las regidoras del PRI Liz María Pérez Hernández y Bernarda Zavala Hernández, consideran que en estos puntos de internet debieron considerarse clínicas y hospitales, así como barrios altos.

En su intervención, el regidor tricolor Oscar Pérez Márquez detalló que la propuesta fue realizada por el secretario de Economía Municipal, Ricardo Rivera Barquín, cuya solicitud a la CFE abarcaba 200 puntos.

"Sin embargo, en un inicio se aprobaron de 25 sitios, luego autorizaron que fuera el 50 por ciento, es decir 100 de los 200, queda claro que faltan muchas zonas por ser atendidas. El primer elemento a consideración de la CFE tiene que ver con los puntos donde la gente confluye. Les recuerdo que no es una decisión del ayuntamiento, se presentó la propuesta y es la CFE determina los puntos finales para prestar el servicio", defendió la iniciativa.

PUNTOS CON INTERNET

Christian Caballero Barreiro, regidor del PRI, enlistó algunas colonias con los puntos autorizados por la CFE para dotar de internet gratuito: San Antonio, Canchas de La Raza, El Arbolito, El Lobo, Parque Hidalgo, barrio El Judío, Guadalupe, Del Valle, Santa Gertrudis, Amazonas, todos los CAICS.

Santa Julia, Nopalcalco, Camelia, El Palmar, Anáhuac, Unidad Deportiva Piracantos, explanada independencia Palmitas, San Bartolo, Juan C. Doria, parque San Antonio, la ludoteca municipal, Unidad Médica Municipal, Casa del Periodismo y Letras, Sala de Artes, Jardín del Arte, Bioparque, jardín de la colonia Morelos, colonia ISSSTE, López Portillo, Cancha La Alcantarilla, Monumento a la Mujer y el Mercado Surtidora.

Natzery López reviró y dijo que, si bien se dejan muchos puntos con este servicio de internet, no se consideró la cancha deportiva ubicada atrás de la penitenciaria, donde confluyen 10 mil familias y un bachillerato con 200 alumnos.





jgp