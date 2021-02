Avalan coalición Juntos Haremos Historia en Ixmiquilpan

PACHUCA.- El Tribunal Electoral del estado de Hidalgo (TEEH) avaló la coalición Juntos Haremos Historia en Ixmiquilpan, que conforman los partidos Morena, Verde, Nueva Alianza y del Trabajo, este último el que postulará a la candidata en esa demarcación.

El pleno resolvió 13 juicios para la protección de los derechos políticos electorales contra el acuerdo 3 de 2021, con el cual el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobó el convenio suscrito por las fuerzas políticas.

Los quejosos argumentaron que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena no tenía la facultad de suscribir la alianza con los otros institutos; sin embargo, el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez mencionó que esa atribución no es exclusiva de un órgano y el Consejo Nacional del partido estaba en posibilidades de delegarla, como lo hizo el 17 de octubre de 2020.

Por otra parte, resolvieron nuevamente el señalamiento contra el párroco de Huitzila, Tizayuca, por emitir comentarios para que la gente no saliera a votar, luego de que el asunto fue regresado por la Sala Toluca del tribunal federal, pues el TEEH no le había garantizado su derecho a defenderse.

El ministro de culto reconoció que leyó una carta enviada por el obispo en la que manifestó a los feligreses que tuviesen cuidado con los candidatos a favor del aborto, para que no sufragaran por éstos, pero antes de leerla señaló que él no podía decirles por quién votar o no, por lo que el juicio fue desechado.

emh