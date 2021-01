Avalan coalición Juntos Hacemos Historia para diputaciones locales

PACHUCA. - El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) confirmó la coalición Juntos Hacemos Historia, la cual integran Morena, el Partido Verde Ecologista, Nueva Alianza Hidalgo y el Partido del Trabajo para los comicios de diputados locales.

Una militante morenista, además de los partidos Encuentro Social, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano interpusieron recursos de apelación contra el acuerdo 002 del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), con el que se aprobó la coalición.

El 17 de noviembre de 2020 el Consejo Nacional delegó sus facultades de suscribir la coalición al Comité Nacional de Morena, lo cual fue considerado como ilegal por parte de la actora.

El magistrado Leodegario Hernández Cortez explicó que, según el acuerdo INE/1481/2018 la facultad de suscribir los convenios no es exclusiva del Consejo, por lo que se apega a las disposiciones estatutarias.

Todos señalaron que el acuerdo es inválido porque no fue avalado por un órgano competente de Morena, contraviniendo el artículo 81 párrafo 1 inciso a de la Ley General de Partidos Políticos; por tanto, no debió ser admitido por el IEEH.

Asimismo, los quejosos aseguraron que la coalición incumplió el requisito de presentar una plataforma electoral conjunta para los comicios, sino que se ingresó sólo la de Morena.

También expusieron que no se acredita que los órganos partidistas aprobaron el convenio porque la sesión de Morena se llevó a cabo de forma virtual y los documentos no tienen las firmas de todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Otro argumento es que no se precisa el procedimiento de selección de candidatos.

Sin embargo, el magistrado explicó que estos actos son ajenos a los quejosos porque no demuestran que se trasgredieron leyes, sino sólo la normativa interna de los partidos en la coalición.

La forma en que elegirán a sus candidatos sólo podría afectar a los militantes y órganos de los partidos que se coaligarán. Es infundado que hayan omitido adjuntar su plataforma electoral. Se advierte que presentara una en común, sin que resulte óbice que sea la de Morena".

