Avala IEEH diputaciones locales plurinominales: 7 de Morena y 5 del PRI

PACHUCA. - El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo avaló esta noche la designación de las 12 diputaciones de representación proporcional (plurinominales): siete son para el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y cinco para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con la designación aseguran una curul los ahora morenistas Francisco Xavier Berganza, quien ha figurado en otros partidos como Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional; Adelfa Zúñiga Fuentes, exmilitante del PRI y expresidenta de El Arenal.

Por el PRI, repetirá como diputado Julio Valera Piedras; además, llega Alejandro Enciso, quien estaba al frente de la Secretaría Particular del Gobierno de Hidalgo; además llega Michelle Calderón Ramírez, actual regidora de Mineral de la Reforma.

La designación fue descalificada por los representantes del PRD y PAN al cuestionar la interpretación de los criterios que utilizaron los consejeros, pues adelantaron que se incurre en una sobrerepresentación y pidieron la suspensión de la sesión para analizar nuevamente la proporcionalidad y representatividad.

Con esta designación se queda fuera Asael Hernández Cerón, actual diputado local por el PAN, al igual que Juan José Luna Mejía, expresidente de Nueva Alianza, quien renunció al cargo luego que fue acusado por la militancia de aprovecharse del cargo.

"En el caso del PAN, siendo la tercera fuerza, pues obtuvo casi 90 mil votos no accedemos a ningún diputado de representación proporcional; además siendo la tercer fuerza, vamos a tener menos diputados que el cuarto, sexto y el séptimo lugar. Es ahí donde no hay una congruencia, por lo menos en un primer momento, no se ve una proporcionalidad", expresó Yuseb Yong García Sánchez del partido albuiazul.

LISTA DE DIPUTADOS PLURINOMINALES

Propietario – Suplente

1. Francisco Berganza Escorza - Andrés Caballero Zeron (MORENA)

2. Lucrecia Lorena Hernández Romualdo - Gabriela Godínez Hernández (MORENA)

3. Luis Ángel Tenorio Cruz - Ana Edith Rodríguez Gaytán (MORENA)

4. Sharon Macotela Cisneros - Rebeca Medellín González (MORENA)

5. Timoteo López Pérez - Marco Antonio Ramos Salas (MORENA)

6. María Teresa Lourdes Mora Hernández - Sin Postulación (MORENA)

7. Adelfa Zúñiga Fuentes - María Yesenia Barrera Gutiérrez (MORENA)

8. Julio Manuel Valera Piedras - Jorge Rojo García De Alba (PRI)

9. Michelle Calderón Ramírez - Yezmin Salomón Shehin (PRI)

10. Alejandro Enciso Arellano - Roberto Rico Ruiz (PRI)

11. Rocío Jacqueline Sosa Jiménez - Adriana Rivera Peralta (PRI)

12. Juan De Dios Pontigo Loyola - Juan Carlos Robles Acosta (PRI)

Con esta designación, el partido Morena asegura 12 diputados; PRI, ocho; PAN, uno; Nueva Alianza, dos; PRD, uno; PT, tres y PVEM, tres, para sumar en total 30 curules.

jgp