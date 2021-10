Aún sin instalaciones ni plantilla docente, reabren El Mexe

FRANCISCO I. MADERO.- Sin instalaciones y sin platilla docente asignada por la federación, egresados y e integrantes de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabezaron el inicio de cursos virtuales de la normal rural Luis Villarreal El Mexe.

El acto se llevó a cabo en la explanada de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), antigua sede de la normal, para dar la bienvenida a 10 estudiantes que forman parte de una matrícula de 124.

Armando Azpeitia Díaz, uno de los egresados, señaló que Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Media Superior, firmó una minuta en la que se comprometió a abrir la normal y que en este periodo funcionaria con las clases a distancia, atendida por "docentes solidarios".

Señaló que todavía falta exigir al gobierno federal que presente a los directivos, académicos, trabajadores de servicio y la devolución de las instalaciones con internado.

"No tenemos la posesión del edificio, este edificio todavía está en poder de la universidad politécnica. La plantilla de docentes no se ha presentado, a pesar de que el doctor Luciano Concheiro y de que Mario Chávez, como autoridades debiesen estar aquí presentando a los maestros, presentando el inicio del curso no están".

Lee también en LSR Hidalgo: Dirigente del PRD renuncia; persisten "grupos e intereses", dice

Señaló que si es necesario, los alumnos deben tomar clases debajo de los árboles o en los pasillos de la UPFIM porque "nada se da gratis". Pidió que el tema sea puesto en primer plano en la mesa de negociaciones de la CNTE con el gobierno de México.

Cabe recordar que el 28 de agosto se realizó un encuentro en la UPFIM, pero las instalaciones estaban cerradas, por lo cual los egresados irrumpieron en la zona.

Eusebio Quintanar Trejo refirió durante el acto que existen tres carpetas de investigación contra integrantes del movimiento por la reapertura de la escuela.

La cifra contrasta con las 17 averiguaciones enunciadas por la diputada morenista Lisset Marcelino Tovar, quien acusó una persecución política, y las cinco mencionadas por el legislador tricolor Roberto Rico Ruiz –para refutarla–, quien aseguró que el 28 de agosto hubo destrucción de infraestructura y robo de equipo de cómputo.

jgp