Aumentan incendios en Hidalgo; sigue estas medidas, reporta y prevén

PACHUCA.- Continúa la temporada de incendios y en Hidalgo se han reportado 57 en este año, el último activo el 9 de abril en la localidad de Matías Rodríguez en el municipio Singuilucan.

#ReporteDeIncendios

#AlMomento

Se reporta una #incendio en localidad de Matias Rodríguez en el municipio de #Singuilucan

Atienden #Brigada de #SEMARNATH y Protección Civil Municipal.

Si ves humo o fuego llama al 911 pic.twitter.com/K0IZgMQvkg — SEMARNATHidalgo. (@medioambiente_H) April 10, 2021

En lo que va del 2021, en comparación con el mismo periodo del año anterior (2020), hay un aumento en el número, de acuerdo con la información de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnath).

En su reporte con alcance al 5 de abril de 2021 son 53 incendios por 46 que se presentaron en 2021, misma fecha. Sin embargo, el número de hectáreas afectadas es menor de 494.92 este año y 575.23 el año anterior.

¿CÓMO CONTRIBUIR A REDUCIR EL NÚMERO DE INCENDIOS?

La temporada de calor, sequías prolongadas y vientos fuertes representan las condiciones meteorológicas favorables para propiciar el fuego y la propagación de deflagraciones, aunado a la quema que produce el hombre.

Para reducir la contaminación y proteger la naturaleza, las autoridades han emitido un llamado a la población para realizar el reporte inmediato al número de emergencias 911 y alertar para sofocar de manera oportuna el fuego.

En cuanto a las medidas de prevención que se pueden adoptar, están no encender hogueras para ningún uso; no dejar hogueras o lámparas encendidas y desatendidas; apagar bien cerillos y cigarrillos y no tirarlos por las ventanillas del coche.

No abandonar en el campo botellas, vidrios, espejos, objetos de cristal o basura que reflejen los rayos del sol y puedan provocar o favorecer el incendio.

Evitar la quema de rastrojos o restos vegetales, de preferencia no hacerlo en días de viento fuerte o de sequía o vigilar la quema; no irse del lugar hasta estar seguros de que está totalmente apagada, revisando bien los rescoldos.

????¡Prevenir #IncendiosForestales es fácil, combatirlos no!

En esta temporada la vegetación se encuentra seca, ésta condición del entorno, combinado con la imprudencia de las personas causan la mayoría de los incendios.



Si te percatas de alguno repórtalo al 911. pic.twitter.com/3UjTyoUkWs — C5i Hidalgo (@C5i_Hidalgo) April 9, 2021

46 INCENDIOS ACTIVOS EN MÉXICO

Al corte de las 11:00 horas del viernes se registraron 46 incendios forestales activos ubicados en 15 estados del país, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Los incendios forestales activos cubren una superficie preliminar afectada 12 mil 753.50 hectáreas; asimismo, se tiene un total de 21 incendios liquidados.

Para su atención se encuentran trabajando un total de 1 mil 94 personas combatientes, entre personal de la Conafor y otras instancias.

¿QUIÉNES ATIENDEN LOS INCENDIOS FORESTALES?

Un incendio forestal es fuego dentro de bosques, selvas, zonas áridas o manglares.

Entre las instancias que atienden este tipo de emergencias están las brigadas de la Semarnath, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública, Presidencias Municipales, Conafor, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa).

Es importante también reconocer entre los incendios forestales y los incendios en áreas urbanas y agropecuarias atendidos por Protección Civil.

En sus redes sociales el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5i Hidalgo destaca las diferencias.

????Los #IncendiosForestales generan diversos daños al ecosistema y al medio ambiente, algunos de ellos irreversibles. Si te percatas de la presencia de alguno, repórtalo a la línea de emergencias 911 para su pronta atención.???????????????? pic.twitter.com/YMkRJ20BtG — C5i Hidalgo (@C5i_Hidalgo) April 9, 2021

Para identificar un incendio forestal cumple las características de presentarse en zona boscosa, bajo las copas de los árboles, en zonas de transición urbana a forestal, ocasionado también por quema de desperdicio forestal a causa de la tala de árboles.

No así, la quema de pastizales en lotes urbanos y rurales, quemas agrícolas, de basureros o en predios de zonas rurales fuera del bosque. Mismos que también deben evitarse para el cuidado del medio ambiente y la salud.

jgp