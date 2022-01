Atitalaquia: proyecto de basura confronta a vecinos, alcaldía y Esmex

ATITALAQUIA.- Mientras que vecinos de Atitalaquia como Genaro no quieren un basurero cerca de su casa, Esmex asevera que el relleno sanitario está a más de 500 metros como establece la NOM 083, ante los desacuerdos entre población y la empresa, el gobierno de Lorenzo Agustín Hernández Olguín se queda sin opciones para el tratamiento final de la basura.

El 14 de enero, colonos inconformes con la instalación del proyecto se manifestaron afuera de Esmex, uno de ellos es Genaro, quien en breve entrevista explicó los motivos para estar en desacuerdo con la planta.

Yo no puedo permitir que mis hijos crezcan cerca de un basurero, no puedo imaginar que para ellos este sea su lugar, no quiero y no lo puedo permitir".

Dijo que será un lugar en el que proliferen las enfermedades, detalló que se ha demostrado que cuando las comunidades conviven de cerca con la contaminación incrementan los padecimientos.

Por el descontento, los vecinos de El Cardonal y las colonias 18 de Marzo y Antonio Osorio de León tomaron la presidencia municipal el viernes 14 de enero, fue liberada horas más tarde, para el entrevistado, así como otros vecinos la respuesta a la instalación es un rotundo no.

Asimismo, argumentaron que la inconformidad es que el municipio deberá pagar por depositar ahí los residuos.

Encima de todo, vamos a pagar porque contaminen el lugar".

SEPARACIÓN, TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN

El relleno sanitario y la planta de transferencia estará ubicado en un terreno de siete hectáreas, en El Cardonal, comunidad de Atitalaquia. El 11 de enero se inauguró la primera etapa, que es una celda emergente para depositar los residuos sólidos urbanos. Ese mismo día arrancó la segunda etapa.

Es sitio está a más de un kilómetro del relleno sanitario regional que recientemente fue clausurado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) que recibía la basura de Atitalaquia, Tula, Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula.

En entrevista, la titular del departamento Jurídico de la empresa Esmex, Julieta Rosas, detalló las cuatro etapas del proyecto, la principal diferencia es que en los rellenos sanitarios los residuos no tienen ningún tratamiento, mientras que la nueva empresa busca la separación, valorización y tratamiento de la basura, dejar el mínimo como deshecho, mientras se aprovecha el resto en reciclaje y producción de energía.

Por medio de la separación y el tratamiento, buscamos que se vaya únicamente el 10 por ciento de la basura, lo demás se puede aprovechar (...) el proyecto consta de cuatro etapas, la primera es la celda de disposición final, la segunda es la de separación, la tercera es de secado y la cuarta que es la de biodigestión".

En cada una los residuos serán tratados de manera diferente, primero se clasificará por su naturaleza, es decir, en organiza e inorgánica, luego en el reciclable como el PET, cartón, y otros plásticos.

Luego de la separación, viene un secado para que los materiales estén listos para convertirse en energía, ahí entra la cuarta etapa que es una planta de biodigestión que es un tanque–reactor que permiten generar esa energía.

Lee también en LSR Hidalgo: Sin aguinaldo ni bonos, seguirá el paro de maestros en Hidalgo

La planta ya está recibiendo residuos, la segunda etapa será instalada en agosto, y la planta de biodigestión estaría en operación los últimos meses del 2022 y a finales del próximo año estaría la planta ya en operación total.

La inversión es extranjera, es de unos 500 millones de pesos, nuestra mejor opción fue un fideicomiso internacional que será destinado a la tecnología que vamos a traer".

Esta es una empresa conformada por hidalguenses, el proyecto comenzó en este municipio "nuestro enfoque, más allá de los residuos es el cuidado del medio ambiente".

Además de la planta biodigestora, instalarán dos escuelas una es el Centro de Educación Ambiental y la segunda es el Centro de Protección de Flora Endémica de la Región, con ambos centros pretenden hacer un proyecto completo en el que se involucre la sociedad para proteger el aire, suelo, agua y todo lo que involucra su entorno.

Este proyecto no llevan ni uno o dos años, tiene más de cinco años en los que hemos decidido qué tecnología es la mejor y hemos estudiado el tipo de residuos, porque no todos son los mismos, cada región es diferente".

La relación entre la empresa y la presidencia municipal de Atitalaquia surge luego de la clausura del relleno sanitario de Tula, a donde se destinaban los deshechos de este y otros municipios, este espacio era operado por la empresa Tecnosilicatos, sin embargo, al buscar opciones Esmex resultó beneficiada por contar con un espacio ya destinado.

Nosotros pudimos ver el relleno de Tecnosilicatos, que es en realidad un tiradero a cielo abierto, este ya tenía avisos de clausura, pero el problema es que no tenían en donde más tirar los residuos, por eso, nosotros empezamos a echar a andar el proyecto y asesorarnos en cuanto a la situación que tenía el municipio, para saber cómo actuar".

La pretensión de la empresa es que la población se dé cuenta del impacto que tienen los deshechos que deposita cada ciudadano, y que distinga cuál es la diferencia entre tiradero a cielo abierto, relleno sanitario y planta tratadora.

La entrevista explicó que la empresa considera que el motivo del actual descontento social se debe a la falta de información.

Lo que nosotros queremos informar a la población, porque estamos convencidos que es un buen proyecto".

Aclaró que la norma que regula que este tipo de plantas estén por lo menos a 500 metros de asentamientos urbanos, y la planta está a más de 536 metros, por lo que aseguró, se cumple con el requisito.

Esmex se constituyó en el 2019, pero desde el 2017 han desarrollado este proyecto de tratamiento y valorización de los deshechos.

ATITALAQUIA, LA CONTROVERSIA

Mientras la controversia sigue entre la población inconforme y la empresa, el municipio tiene la problemática de la disposición final de la basura que genera su población. El pasado 20 de diciembre le notificaron al alcalde Lorenzo Agustín Hernández Olguín que el sitio que el relleno regional de Tula a donde llevaba los desechos sería clausurado.

La Semarnath informó que el lugar no tenía con un plan de atención para el biogás que emiten los deshechos y los lixiviados.

Fotografías de la web

En sesión extraordinaria, efectuada el 24 de diciembre del 2021, Hernández Olguín con la aprobación de la asamblea municipal entregó la concesión de la basura a Esmex.

Además de Atitalaquia, Esmex busca cerrar contratos con las alcaldías de Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula, para que también trasladen su basura a la celda de emergencia, en conjunto generan más de 100 toneladas al día.

La planta ya está en funcionamiento y recibe camiones de basura. El terreno ya está habilitado para operar durante siete años. Tiene una planta biodigestora que podría tener una vida de hasta 20 años.





sjl