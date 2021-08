Aspirantes estaban avisados de dejar cargos públicos: Panalh

PACHUCA.- Sergio Hernández Hernández, representante de Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) ante el IEEH, consideró que es una “responsabilidad personal” de los aspirantes a una alcaldía o de sus partidos la separación del cargo en tiempo, pese a que los comicios estén suspendidos.

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) manifestó que verificará el cumplimiento de la ley, que establece que quienes desean participar en sus comicios tendrán que abandonar sus puestos 60 días antes de la jornada si son servidores municipales y 90 en el caso de los diputados.

"Quienes cumplieron con esto antes de la suspensión y no regresaron a su función, no tienen ningún problema. Los que decidieron volver a su encargo y que no cuidaron esta parte legal, sí estarían en un problema".

Aunque aún no hay fecha definitiva para la reanudación del proceso comicial, indicó, el IEEH está obligado a vigilar el cumplimiento de la disposición al momento de registrar a los candidatos de los partidos políticos.

En el supuesto caso de que se decidiera retomar el proceso, habría que ver cuáles son las líneas generales. Por ejemplo, cómo sería la campaña, pues los papeles, se dice que es un medio de propagación, no sabemos si se permitirá la entrega de dípticos”.

