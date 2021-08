Aspirantes de la UAEH siguen reportando fallas en prueba piloto

PACHUCA.- A un día de que comiencen los exámenes de admisión, aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) señalaron que el programa de evaluación volvió a tener fallas durante el segundo test de práctica.

Debido a que en un primer intento aspirantes se quejaron de tener problemas para realizar su examen de prueba, la UAEH solicitó al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) abrir la plataforma para un segundo intento que se llevó a cabo este fin de semana.

Sin embargo, participantes señalaron tener aún problemas con la conexión a internet, con el reconocimiento del micrófono y la cámara, así como con dificultades para acceder a la plataforma.

“Comencé a realizar mi examen y enseguida me sacó del programa, traté de ingresar nuevamente y me marcó ‘credenciales incorrectas’. Ya no pude realizar el examen de práctica. ¿Qué hago?”, comentó una aspirante en las redes sociales de la UAEH.

“No me deja entrar, dice que la calidad de la cámara, el micrófono o mi conexión a Internet fallan, cuando ya lo había aceptado. Además de que no me deja entrar al examen a pesar de poner bien mi código”, reclamó otra concursante.

Además, hay quienes dicen haber adquirido un mejor paquete de internet al que ya tenían para poder realizar la prueba y han tenido problemas.

Los exámenes de admisión se llevarán a cabo el lunes para nivel bachillerato y el martes para licenciatura.





sjl