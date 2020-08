Aspirante a la alcaldía de Mixquiahuala por Morena da positivo a covid

MIXQUIAHUALA.- El aspirante a la candidatura por la alcaldía del municipio Mixquiahuala, Hidalgo, representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el doctor José Ramón Amieva Gálvez, confirmó dio positivo a la prueba de covid-19.

José Ramón señaló que tomó la decisión de realizarse la prueba tras presentar los primeros síntomas característicos de las enfermedades respiratorias como dolor de garganta, dolor en el cuerpo, cabeza, fiebre.

El morenista cumple ya su sexto día de aislamiento domiciliar y se encuentra bajo observación médica y con tratamiento para contrarrestar los efectos del coronavirus.

"Me siento bien, afortunadamente estoy oxigenando de manera adecuada, la fiebre que en un principio quiso aparecer hasta ahora no he tenido fiebre, pero pues debo de estar en un proceso de aislamiento", dijo.

En cuanto a su participación en el proceso electoral comentó que la dirigencia nacional del partido Morena se mantiene informada de la situación para proceder al protocolo de actuación correspondiente.

"He decidido comunicárselo a Morena, a los medios y a las instancias ciudadanas de nuestra comunidad de manera inmediata, en nosotros tenemos una responsabilidad de no contagiarnos y de no contagiar, y obviamente pues esto involucra que ahorita estaré en ese aislamiento hasta que el virus desaparezca plenamente de mi cuerpo y lo vamos a afrontar con mucha responsabilidad haciéndole caso a las recomendaciones médicas y con mucha fe en Dios", dijo el x jefe de gobierno de la Ciudad de México.

jgp