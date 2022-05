Asociación pide apoyo para salvar a perrito quemado en Pachuca

PACHUCA.- Cachito es un perro que fue víctima de maltrato humano al presuntamente ser rociado con agua o aceite hirviendo y dejado abandonado en una calle de Pachuca.

Por lo anterior ya presentaba tejido muerto y este día fue intervenido quirúrgicamente en la veterinaria de nombre Petterra, donde tras cinco horas lograron retirarle la piel afectada y suturar la herida.

Dicho procedimiento tuvo un costo de 5 mil 903 peeos, y aunque con donativos pudieron cubrirse 4 mil 100, la asociación HOPEful refirió que habrá más gastos.

Lo anterior por los días de hospitalización y cirugías extras que deberá requerir el can, así como el manejo de herida cada tres o cuatro días.

Por lo que la organización altruista expresó que pueden emitirse apoyos desde 10 pesos: "¡Con eso sumaremos muchísimo!", pero si no se puede ofrecer dinero invitó a compartir.

CRÍTICAS LAS PRÓXIMAS 72 HORAS

Tras su operación quirúrgica, las próximas 72 horas serán críticas para Cachito, ya que de superarlas dejará de ser considerado como paciente de riesgo.

Asimismo, HOPEful asentó que el can ya cuenta un body que cubre sus dos heridas más grandes y lo protegen de bacterias para que su avance sea más favorable.

"Vannia (una rescatadora) me dijo que voy a estar bien, que me promete que no volveré a sufrir algo así, me pidió perdón por la persona que me hizo esto", se asentó en nombre de Cachito.

Sin embargo, fue referido que no ha querido comer y por las mismas heridas presentó daños hepáticos, además de estar cansado y adolorido.





