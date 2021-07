Así se jugará el torneo Apertura 2021; conoce el calendario de los Tuzos

PACHUCA.- Los Tuzos del Pachuca ya tienen calendario para enfrentar a sus rivales en el siguiente torneo Apertura 2021 de la Liga Mx, programado para iniciar el 22 de julio.

Para los Tuzos su primer partido será el 24 de julio, de local, en el estadio Hidalgo a las 16:00 horas, frente a su hermano menor, el equipo de León; para cerrar su participación el 6 de noviembre en el estadio Caliente, frente a los Xolos de Tijuana.

En casa, el Pachuca sostendrá 9 encuentros en las jornadas 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 y 16; donde recibirá a los equipos de León, Atlas, San Luis, Toluca, Necaxa, América, Santos, Jaguares y Pumas, respectivamente.

El las fechas faltantes visitará a Mazatlán, Monterrey, Querétaro, al actual campeón Cruz Azul, en el estadio Azteca el 29 de agosto, a las Chivas, al Puebla, a los Tigres y finalmente a los Xolos, en ese orden.

Cabe mencionar que el Pachuca arrancará el torneo en el estadio Hidalgo, pero a puerta cerrada por el castigo que tiene la casa de los Tuzos de un partido de veto.

TODO SOBRE EL APERTURA 2021

La Liga BBVA MX en el torneo Apertura 2021 organizará para la afición 153 partidos de Fase Regular en 17 estadios y 14 estados del país; más los 18 encuentros que se programarán para la Fase Final que decidirá al Campeón del certamen.

El torneo Apertura 2021 se disputará a partir del 22 de julio, finalizando su Fase Regular el 7 de noviembre.

El formato de competencia se mantiene de la temporada anterior; es decir, se contará con la Fase de Reclasificación que se jugará entre los clasificados 5 y 12, mientras los mejores cuatro ubicados en la Tabla General avanzarán directo a cuartos de final.

El partido inaugural tendrá lugar a las 21:00 horas cuando el Club Querétaro reciba en el estadio Corregidora a las Águilas del América. El Campeón, Cruz Azul, hará su presentación en el estadio Azteca ante Mazatlán FC el lunes 26 de julio a las 20 horas.

LOS CLÁSICOS

Los Clásicos de la Liga BBVA MX se jugarán de la siguiente manera:

J9: Rayados vs Tigres el 19 de septiembre a las 19:00 horas, en el Estadio BBVA

J10: América vs Guadalajara, el 25 de septiembre a las 21:00 horas, en el estadio Azteca

J12: Guadalajara vs Atlas, el 2 de octubre, a las 19:00 horas en el estadio Akron

J12: América vs Pumas, el 2 de octubre en el estadio Azteca a las 21:00 horas.

J16: Cruz Azul vs América, el 31 de octubre, a las 17:00 horas, en el Azteca

JORNADAS DOBLES POR FECHAS FIFA

Debido a las Fechas FIFA de los meses de septiembre, octubre y noviembre se tendrán tres jornadas dobles:

Jornada 5: 17 y 18 de agosto

Jornada 11: 28 y 29 de septiembre

Jornada 14: 19 y 20 de octubre

La Fase Final iniciará con la ronda de Reclasificación entre el 20 y 21 de noviembre, los Cuartos de Final se jugarán entre el 24 y 28 de noviembre, las Semifinales entre el 1 y 5 de diciembre, en tanto que la Gran Final se disputaría los días 9 y 12 de diciembre, siempre y cuando uno de los finalistas no sea el representante de la zona de Concacaf en el Mundial de Clubes de la FIFA. De ser así los partidos definitivos por el título se realizarán el 23 y 26 de diciembre.

De momento cinco son los partidos reprogramados, uno de la Jornada 5 entre Pachuca y Atlético de San Luis; así como tres de la fecha 11: Club Universidad vs Santos, Rayados vs Toluca y Cruz Azul vs León y el FC Juárez vs Atlético de San Luis de la Jornada 14, por torneos internacionales.

FUTBOL Y COVID

Por medidas sanitarias derivadas de la pandemia covid-19, el aforo a los estadios lo seguirán determinando las autoridades con base en el color del semáforo epidemiológico que tenga cada entidad de la República Mexicana.

Para visitar el calendario completo da click aquí o visita el siguiente link: https://d1ezr1jf3kzw59.cloudfront.net/docs/publicaciones/ligamx/calendario-liga-mx-torneo-apertura-2021.pdf

