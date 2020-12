Así quedó el calendario del Hoy no circula para 11 municipios

PACHUCA.- Una vez más se aplicará la medida restrictiva del Hoy No Circula Sanitario en Hidalgo, derivado del alto número de contagios por covid-19, informó este día el gobernador Omar Fayad Meneses.

Como medida temporal de prevención y control de la pandemia, se reducirá la movilidad vehicular en 11 de los 84 municipios, que presentan mayor número de casos acumulados con pacientes contagiados del Sars-Cov2.

LosĀ municipios que se encuentran en alto riesgo y donde se aplicará esta medida a partir del martes 22 de diciembre y hasta nuevo aviso son: Pachuca, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, Tepeji, Tizayuca, Tulancingo, Tula, Apan, Actopan. Villa de Tezontepec y Mineral del Monte.

Los vehículos que circulan dentro del territorio estatal estarán sujetos a reducción conforme al último dígito numérico de su matrícula, par o non.

Así, los días lunes, miércoles y viernes no podrán circular los vehículos cuyo último dígito numérico en la matrícula termine en cero o par. Martes, jueves y sábado no podrán circular los vehículos con terminación numérica non.

En cuanto los domingos, será el primer, tercer y quinto domingo los días que no circulan las placas con terminación cero y par; mientras el segundo y cuarto domingo, es para los números non.

Esta medida incluye a los vehículos provenientes de otros estados y del extranjero, así como a cualquier unidad de combustión interna, híbrida o eléctrica que circule en vialidades de la entidad y cuente con matrícula de circulación (automóviles, camionetas, camiones, entre otros).

Se instalarán puntos estratégicos de revisión sanitaria y el cupo máximo por vehículo es de 2 personas con sana distancia y cubrebocas.

