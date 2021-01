Así han trabajado los 8 legisladores federales que se quieren relegir

PACHUCA.- Ocho legisladores federales de Morena pretenden reelegirse en el cargo; sin embargo, la mayoría de su trabajo legislativo es escaso en cuanto a número de iniciativas presentadas y aprobadas en la Cámara de Diputados federal.

Los representantes presentaron su carta de intención al Instituto Nacional Electoral (INE), aunque será Morena quien determine si vuelve a postularlos luego de que, en 2018 y por el efecto AMLO, el partido en Hidalgo ganó las siete curules de mayoría y una posición de representación proporcional.

Marivel Solís Barrera

La exdirectora corporativa de Empresas Universitarias de la UAEH presentó de septiembre de 2018 a 2020 un total de 18 iniciativas, pero retiró tres relacionadas principalmente con la creación de fondos de ciencia y el incremento del presupuesto a este sector.

Fue desechada su propuesta para establecer en la Constitución el derecho de gozar de los beneficios del progreso científico. En tanto, el parlamento aprobó dos de sus planteamientos: declarar 2020 como año de Leona Vicario y reformas para priorizar proyectos científicos relacionados con el cambio climático.

Está pendiente la propuesta de la congresista plurinominal para que en los servicios móviles de prepago el saldo no consumido por el usuario a la fecha de su expiración le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha.

Lee también en LSR Hidalgo: Con vallas metálicas y cintas restringen movilidad en Pachuca

También la creación de un fondo para el financiamiento de compras públicas de las instituciones científicas, tasas preferenciales para Mipymes y volver obligatorio el aprendizaje de una lengua extranjera en nivel básico.

Lidia García Anaya

En la página del Congreso están pendientes de dictaminar las nueve iniciativas de la actual presidenta del Patronato; entre se encuentra una para que las conmemoraciones del 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre se lleven a cabo el día establecido, no el primer lunes, es decir eliminar los puentes.

Propuso un mes de indemnización a trabajadores con motivo de la suspensión temporal, equivalente a un mes del salario vigente del empleado, pero si dura más de ese tiempo, que la retribución del patrón sea igual a un salario mínimo diario.

Planteó aumentar la pena de feminicidio, fiscalización a las filiales de Pemex e inscribir en letras de oro el nombre de Felipe Ángeles Ramírez.

Simey Olvera Bautista

La representante de Actopan tiene siete iniciativas, de las cuales fue aprobada la relativa a incluir como miembro del Fondo de inversión y estímulos al cine (Fidecine) a un representante de los trabajadores cinematográficos; no obstante, este fue uno de los 107 fideicomisos extinguidos en octubre, con el aval de la mayoría, incluida Olvera Baustista.

La exdiputada local busca que se consideren como accidentes de trabajo aquellos producidos al trasladarse del centro escolar de educación básica de sus hijos al lugar en que desempeñe su trabajo y viceversa. También que ninguna expresión cultural ejerza más de 30 por ciento de los recursos de un fondo.

Otra propuesta es incluir a la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción al jefe del Sistema de Administración Tributaria y al titular del INE.

Gustavo Callejas Romero

El congresista del distrito Ixmiquilpan contabiliza siete, pero retiró una sobre el derecho de los pueblos a la consulta, aunque tiene otro para expedir la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Busca que se consideren como oficiales los idiomas de 68 grupos etnolingüísticos autóctonos de México, tipificar el "homicidio por razones de orientación sexual", e incluir en el marco legal el concepto de "violencia publicitaria en medios de comunicación".

Asimismo, incluir a los sujetos de asistencia social a las personas que padezcan enfermedades no transmisibles, raras, trastornos neurológicos o lesiones no intencionales. Presentó una iniciativa en materia electoral no disponible en la página del Congreso.

Isabel Alfaro Morales

La representante de Tulancingo ha presentado seis iniciativas desde septiembre de 2018, cuando entró en funciones. Todas se encuentran en análisis en comisiones.

Entre otros incluye reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas. Proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna y contar con personal no objeto de conciencia para los procedimientos médicos.

También presentó propuestas en materia de protección de datos personales, atención gratuita de trastornos mentales y establecer como parte de las atribuciones de la Secretaría de Cultura la protección de zonas de monumentos paleontológicos.

Julio César Ángeles Mendoza

El exalcalde de Atotonilco de Tula tiene tres propuestas, de las cuales fue desechada una para establecer como derecho humano la energía eléctrica para consumo doméstico y definir las bases para el uso equitativo y sustentable de energías limpias.

Las otras dos buscan prohibir la usura en el cobro de intereses y que los tribunales federales prevean mecanismos alternativos de solución de conflictos, en aras de prohibir los medios arbitrales.

Jannet Téllez Infante

La diputada del distrito VII con cabecera en Tepeapulco, contabiliza cinco propuestas, pero retiró una para reformar la Ley de Educación en materia de promoción al respeto del medio ambiente, pues una similar presentada por ella misma ya está en discusión.

Busca facultar a los jueces para que cuando una madre aborte sustituya las sanciones por un tratamiento médico integral o trabajo en favor de la comunidad. También que se considere discriminación, cualquier incitación al odio, violencia, rechazo, persecución o exclusión, mediante el lenguaje verbal y el uso de adjetivos peyorativos u ofensivos.

Fortunato Rivera Castillo

El diputado de Huejutla tiene tres iniciativas entre estas una para que la ley considere a un ejidatario o posesionario en un solo núcleo de población y las tierras de uso común en bosques o selvas tropicales no podrán ser parceladas. Incluir como causa para perder la calidad de ejidatario o posesionario la enajenación ilegal de tierras parceladas. Establecer las competencias de la asamblea. Determinar la nulidad sobre la aportación de las tierras.

Asimismo, la obligatoriedad del Estado de comprobar que no se violen los derechos humanos previo a la expedición de concesiones; solicitar la Manifestación de Impacto Ambiental; Fomentara la pequeña y mediana minería y al sector social. También restringir la transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos entre particulares.

No está disponible la propuesta del diputado para incorporar en el marco regulatorio la noción de "tierras rústicas".





sjl