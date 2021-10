Así es caminar o transitar por obras en glorieta Miguel Hidalgo

PACHUCA.- La obra del puente atirantado en el bulevar Colosio genera retrasos y riesgos para conductores y peatones. Un sondeo con usuarios de la vía mostró que actualmente la obra es peligrosa para peatones y una de las que tiene mayor conflicto en el tránsito vehicular. "Cruzar de un lado para otro es lo más difícil" relató Rosaura.

Un recorrido de LSR-H identificó que debido a que no hay cruces señalados, las personas que pasan de un lado al otro del a vía tiene un riesgo considerable, ya que al no estar señalado el paso, los vehículos no reducen su velocidad.

Rosaura Martínez es una de ellas, trabaja a la altura de Plaza del Valle, indicó que previo a la obra, ella hacía aproximadamente 25 minutos caminando a su trabajo desde Santa Julia, ahora hace más de 45, ya que a veces tarda en cruzar hasta 10 minutos.

Su horario de entrada coincide con una de las horas pico del tránsito, y esto hace más complejo su paso. El problema es más difícil cuando en su trabajo le toca el segundo turno, ya que al salir de noche debe volver a oscuras por ese lugar, y el cruce es peligroso.

Ya no sé ni cuanto llevan, no veo que esto tenga fin. Ha habido hoyos, polvo, cruces que son imposibles en algunas horas, el mismo personal ayuda, pero no siempre están. Cruzar camino al trabajo es lo más difícil, y lo dicen todos los de mi trabajo, incluso pasan personas que van a la clínica del IMSS y no se ve ni por donde".

Este es un caso, los vehículos no bajan la velocidad, sobre todo en dirección del Chacón.

En el mismo sentido, Juan Cruz, taxista dice que los trayectos que cruzan esa vía en ocasiones prefiere no tomarlos, ya que el costo y la distancia no son viables para tomar el servicio.

Vamos a poner un ejemplo, me dicen que los lleve al Palmar, tengo que irme a dar la vuelta hasta la General 2, por lo menos, a veces cierran un lado a veces otro a veces se puede pasar bien, a veces no. Nosotros ya no lo llamamos el puente atirantado, lo llamamos el puente atarantado".

Ellos son usuarios recurrentes para transitar en esta vía, de acuerdo con una solicitud de información realizada por LSR-Hidalgo, los beneficiarios directos por esta obra son 256 mil 588 habitantes.

Fotografías de Sonia Rueda

En la misma solicitud, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial indicó que la obra no había tenido sobrecosto.

El contrato fue celebrado sobre la base de Precios Unitarios, en tal caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista, se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. A demás, se informa que, durante el proceso de ejecución de la obra a la fecha, no han sido aplicados procedimientos de ajuste de costos".

Esta semana, la dependencia confirmó a un medio local que sí hubo un incremento del 20 por ciento del valor de la obra, debido al incremento de costo de los materiales de construcción.

Lee también en LSR Hidalgo: Pandemia ha dejado 419 infantes huérfanos en Hidalgo









En un promedio general, diversos insumos para la construcción como varilla, acero, cemento, entre otros, subieron un 10 por ciento en todo el país a principios de este año según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).





sjl