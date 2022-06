Arranca obra de bulevar Saucillo-Providencia en Mineral de la Reforma

MINERAL DE LA REFORMA.- El gobierno de Hidalgo arrancó la edificación del bulevar Providencia-Saucillo que quedará concluido al finalizar agosto y contará con una ciclovía.

En 2020 el mandatario anunció el proyecto y a finales de septiembre del año pasado confirmó la obra, que requerirá de 83 millones de pesos, de acuerdo con el titular de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), José Ventura Meneses Arrieta.

"La obra representa rehabilitar 2.67 kilómetros y construir 2.68 kilómetros, es decir vamos a construir una de más de 5.3 kilómetros. Tendrá dos carriles", externó el mandatario.

Se construirán dos secciones una de cinco y otra de siete centímetros de espesor. La tercera sección es conectar el bulevar con una vía a cuatro carriles hacia San Fernando, con guarniciones, banquetas e iluminación.

El gobernador Omar Fayad Meneses informó que la obra beneficiará a 53 mil habitantes, pues también se colocarán 460 nuevas luminarias.

"Este tramo estaba penado de asfalto, pero como no lo tengo que levantar y aquí no hay nada, le hemos hecho mano de puerquito al constructor, y todo esto va a ser de concreto hidráulico para que no le vuelvan a dar mantenimiento en 30 años".

Dimos el banderazo de inicio de trabajos para los bulevares: La Providencia-El Saucillo y La Providencia-San Fernando. ¡Enhorabuena por los habitantes mineralreformenses y de #Hidalgo! pic.twitter.com/NmMNpc6gKE — Omar Fayad (@omarfayad) June 17, 2022

jgp