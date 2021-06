Aprueban dictamen para despenalizar aborto en Hidalgo

PACHUCA.- Pese a la intrusión de grupos antiaborto, fue aprobado, en lo general y particular, el dictamen que contiene la iniciativa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) antes de las 12 semanas de gestación, por integrantes de la Comisión de Legislación, del Congreso de Hidalgo.

Se prevé que la iniciativa sea votada por la Cámara de Diputados durante la sesión programada para mañana. Esta sería la segunda vez que la despenalización del aborto es presentada ante el Pleno de la LXV Legislatura local.

El mediodía de este martes personas que portaban imágenes religiosas irrumpieron en la Sala de Constituyentes, donde sesionaba la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El grupo pretendía evitar la aprobación del dictamen del ILE.

El encuentro entre legisladores y personas autodenominadas provida intercambiaron posicionamientos durante dos horas, después, los diputados locales de Morena, que integran la referida comisión, se retiraron a sesionar a otra sala, aprovecharon que los manifestantes rezaron un rosario afuera de la sede del Poder Legislativo de Hidalgo, informaron fuentes del Congreso.

La sesión ordinaria en la que se someta a votación el dictamen que reforma los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal de Hidalgo, está programada para el 30 de junio a las 10:00 horas.

MAREA VERDE ACAMPARÁ AFUERA DEL CONGRESO

Integrantes del grupo Marea Verde Hidalgo convocaron a una "Velada por Nuestros Derechos" afuera de la sede del Poder Legislativo, este martes a las siete de la noche.

"¡Hermana, acompáñanos a compartir una velada de pelis, botanas, cantos y un montón de amorcito verde a las afueras del congreso! Te esperamos a partir de las 7 pm, trae tu refrigerio, frazada, almohada y todo lo que gustes para que pasemos un rato ameno, ¡hoy más que nunca, nos necesitamos juntas por nuestros derechos!", expresaron en la convocatoria

LA VERSIÓN DE ACCIÓN NACIONAL

Cerca del mediodía de este martes, el grupo de cerca de 100 personas antiaborto ingresó al Congreso local, luego que guardias de seguridad, inesperadamente, abrieran las rejas del inmueble.

De esta forma, irrumpió la sesión que se realizaba en la Sala Constituyentes por integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que encabeza la diputada Roxana Montealegre.

El turno del dictamen de ILE en Hidalgo, dijo la diputada del PAN Claudia Lilia Luna islas fue frenado gracias a la que irrumpieron los manifestantes.

"No se va a subir por ningún motivo esta iniciativa hasta en tanto no se pueda convocar a la comisión. Hoy no se discutió ni se instaló ninguna de las comisiones y por lo tanto no hay dictamen", expresó la legisladora albiazul sin saber que sus compañeros de Morena se habían ido a otra sala a sesionar.

