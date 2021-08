Aprovecha Noroña gira en Hidalgo para candidatearse

ACTOPAN.- Durante su visita a Hidalgo el diputado federal Gerardo Fernández Noroña insistió en que buscará suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que llamó a las bases de los cuatro partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia a mantenerse unidos para evitar que las otras fuerzas dividan a la Cuarta Transformación.

“Nuestro momento más difícil va a ser 2023 porque vamos a tener que decidir al candidato o candidata que releve al compañero presidente, se va a poner bien difícil y tenemos que salir unidos, la derecha va apostar a que nos rompamos, sino vean la elección del presidente de Morena, que desmadre, entonces no va a ser fácil y yo no quiero que me anden acusando de actos anticipados de campaña, pero sí voy a buscar ser el relevo del compañero”.

El representante realizó una gira en distintos municipios como Ajacuba, Actopan y Pachuca, donde acompañó a los candidatos Juan Carlos Hernández Chaires, Tatiana Ángeles Moreno, Pablo Vargas e Hidalga Miranda, lo últimos tres mandados de las filas de Morena.

Describió la ruta política que regirá el mandato de Andrés Manuel López Obrador y la primera batalla electoral de la 4T es la del 18 de octubre, con el proceso de Hidalgo y Coahuila, las cuales fueron hechas en periodo de pandemia con el objetivo de incentivar el abstencionismo.

Lee también en LSR Hidalgo: Devuelve TEPJF registro de candidatura a Ricardo Baptista

Aunque reconoció que existen buenos cuadros en todas las agrupaciones políticas, criticó la alianza del PRD con el PAN en Pachuca, a los “priistas disfrazados de independientes” ni al partido Podemos.

El año que entra hay elecciones federales, se renuevan los 500 diputados y diputadas, tenemos que ganar la mayoría para seguir apoyando al presidente, pero si la derecha se roba la cámara se roban el presupuesto”.

Posteriormente, en 2022, dijo, se llevará a cabo la consulta para la revocación de mandato en la que las bases deberán coadyuvar en refrendar el triunfo de 2018.

Por otra parte, recordó que se cumplen seis años de la desaparición de los normalistas de la normal rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, fecha que calificó como “dolorosa” para los mexicanos, pues el caso no ha sido resuelto.

jgp