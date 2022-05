Anuncian "ley seca" por elecciones estos municipios de Hidalgo

PACHUCA.- Previo al desarrollo de las votaciones y durante las mismas, todo el estado quedará sujeto a la aplicación de la ley seca, que prohibirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

La vigencia de la disposición será el 4 y 5 de junio, de acuerdo con el artículo 149 del código electoral del estado, mismo que cita la imposibilidad de comerciar bebidas etílicas por copeo o en botellas cerradas.

Por lo que los bares y cantinas de la entidad deberán permanecer cerrados; mientras que los centros comerciales, misceláneas, tiendas de convivencia y otros establecimientos deberán evitar ofrecerlos y resguardar la mercancía relacionada.

Ante lo anterior, para aquellos comercios y ciudadanos que incumplan con la medida podrían ser acreedores a una multa de más de 179 mil pesos, de acuerdo con el código electoral de Hidalgo.

Hasta el momento, Tula de Allende, Tepeapulco y Huejutla han notificado a sus habitantes la adhesión a la ley seca, pero el primer municipio la extenderá desde el viernes, de acuerdo con una tarjeta informativa que emitió.

CANACO PIDE NO APLICARLA

En declaraciones anteriores, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Pachuca Eduardo Iturbe Méndez llamó a las autoridades estatales y municipales a no implementar la ley seca durante el llamado a urnas.

Y es que explicó que el consumo de bebidas alcohólicas no afecta al proceso electoral y las personas salen a sufragar sin ninguna problemática y ejemplificó con la revocación de mandato cuando no hubo tal medida y no fueron registradas incidencias.





