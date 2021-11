Antes de abrir otra celda en Huixmi, hay que sanear pasivo ambiental: Semarnath

Said Estrella, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo durante su comparecencia. (Foto: especial)

PACHUCA. - En la zona metropolitana de Pachuca existe un pasivo ambiental de 1.5 millones de toneladas de basura sin sanear, equivalente a llenar cuatro veces la Plaza Independencia "con el tiro hasta arriba del Reloj Monumental".

Así lo señaló Said Javier Estrella García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de Hidalgo, por lo que antes de sanear o abrir una nueva celda, se tiene que atender este pasivo ambiental.

Lo anterior lo dijo durante su comparecencia ante diputados locales, donde aseguró que este pasivo se encuentra en el relleno sanitario del Huixmi, en Pachuca, indicando que en el ejido hay seis celdas, de las cuales solo una está activa.

Por ello, dijo que antes de pensar en abrir una nueva celda se tiene que observar y tratar los residuos sólidos que, incluso, han sido depositados antes de que existiera normativa ambiental y mucho menos en materia de relleno sanitario.

Como se fueron ajustando las reglas del juego en materia de pasivo ambiental o residuos sólidos urbanos, pues el Huixmi ha cumplido un papel importante para la zona metropolitana de Pachuca, en este momento lo que se debe de plantear de manea decisiva es qué se va a hacer en materia de saneamiento", expresó ante la pregunta del diputado Juan de Dios Pontigo Loyola.

Said Javier mencionó que esos residuos han sido medianamente saneados, pero no adecuadamente, pues en su momento no había reglas, hace 30 o 40 años. "Lo que tenemos que hacer es entender primero cómo vamos a sanear esas celdas, antes de pensar en el futuro del relleno sanitario".

RECONSTRUCCIÓN DE TULA REQUIERE 29 MMDP

En el tema de la región Tula – Tepeji, el secretario de medio ambiente dijo que, para la restauración ecológica, luego de la inundación ocurrida en septiembre, se requieren 29 mil millones de pesos.

Said Estrella mencionó que son nueve proyectos o programas, ya validados por la Semarnat Federal, que dirige Víctor Toledo, la restauración de la región Tula-Tepeji la cual ha sido severamente contaminada.

Estos proyectos son: 1) Ampliación del Monitoreo Atmosférico de la Cuenca de Tula;

Diagnóstico de la Calidad de Aire y su relación con otros problemas ambientales; Acciones de Protección de Inundación del Río Tula ante descargas del Túnel Emisor Oriente (infraestructura).

Además, el proyecto de la Ampliación y Tecnificación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Caracol" (ubicada fuera de Hidalgo que permite que gran parte de las aguas residuales que se emiten a través de los Túneles Emisor Oriente llegara como agua gris y no negra).

También, el proyecto para la modernización de la red principal y secundaria de los canales de riego de la región; limpieza y desazolve del rio Tula desde el municipio de Tepeji hasta el de Ixmiquilpan.

Otro es la evaluación de la lluvia acida mediante el depósito atmosférico; modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Amargas, Fenólicas y no Fenólicas de la Refinería y el Saneamiento del Sitio de Disposición Final de Residuos Proveniente del Dragado del Río Tula.

Particularmente, este último proyecto es necesario pues se llegan alrededor de mil 800 toneladas de residuos sólidos arrastrados por el río y, ese dragado implica que tendríamos que contar con un nuevo sitio solo para la disposición de los mismos", dijo Said Estrella.

CONTAMINACIÓN EN RÍO PAPALOTE

En el tema de las descargas residuales hechas al río Papalote por industrias asentadas en Tizayuca, el secretario de medio ambiente de Hidalgo, dijo que como protocolo únicamente se ha dado aviso a la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) del Gobierno Federal.

Esto es un tema de jurisdicción que nos llevan al ámbito federal. En todos los casos donde hay derrames de contaminantes, llámese de hidrocarburo o algún otro por concepto de descarga, el protocolo que tenemos es dar aviso a la ASEA", indicó.

El secretario no abundó sobre el procedimiento que se sigue a las empresas responsables, ubicadas en el Parque Industrial de Tizayuca, las cuales han ocasionado no solo problemas ambientales, sino afectaciones a la salud de la población.

Hace unas semanas, autoridades municipales de Tizayuca clausuraron las instalaciones de la empresa Lete S.A de C.V. dedicada a procesar residuos químicos y tratamiento de aguas residuales, debido a que detectaron que desde ahí se estaban vertiendo los contaminantes.

ALCALDE DE TULA HA TOMADO ACCIONES "SALVAJES Y PRIMITIVAS"

En su intervención, la diputada de Morena, Sharon Macotela Cisneros, aseguró que el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Badillo, ha tomado decisiones "salvajes y primitivas".

"Me hace muy feliz estar en esta comisión de ecología, pues soy amante de la naturaleza la vida y de los animales... cañón. Quiero comentar, respecto a la plaga del heno, porque eso está fuertísimo y aparte, hacer un llamado a mi presidente de Tula que me cae bien, pero la verdad ha tomado decisiones salvajes y primitivas", dijo.

Las calificaciones hechas hacia el edil son, porque según la diputada de Morena, ha ordenado la tala de árboles con heno, por lo que pidió al Secretario de Medio Ambiente "le haga un llamado de atención a mi presidente que me cae bien", dijo.





mai