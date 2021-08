Ante servicio irregular de gas, familias optan por llenar tanque ellas mismas

PACHUCA.- Luego del paro de gaseros por el reajuste de precio de gas LP, el servicio se ha mantenido intermitente en algunas colonias, como La Calera, Paseos de Chavarría y La Providencia. Ante esto, las personas han recurrido a las estaciones de gas con su cilindro a cuestas para rellenarlo y tener una forma de solventar sus necesidades.

Desde el lunes algunos vecinos reportaron en grupos de WhatsApp que para cambiar el cilindro tardaban mucho los gaseros y no había camionetas con este servicio, como lo hay cada mañana. Para el martes se enteraron de las inconformidades del gremio.

Este miércoles, ante el retraso o desabasto del servicio, las familias optaron por acudir a las estaciones de Combugas a llenar su propio cilindro. Con el tanque acuestas hicieron fila desde temprano para rellenar el gas.

Don Esteban, es uno de ellos, caminó 25 minutos de ida y otros 25 de vuelta a su casa, con el cilindro amarrado a su bicicleta para poner 200 pesos que le permitan a él y su familia cocinar y bañarse.

La estación Combugas está poco antes de la carretera que va hacia Tulancingo, a unos metros de la entrada de La Providencia.

"A la mujer no se le puede decir que no hay gas, sí la mujer dice necesito gas, pues lo buscamos. Sí no cómo le pido que haga de comer. Sé que hay problemas de los gaseros, pero pues tiene que encontrarles solución porque ni modo que nos quedemos sin gas para siempre".

Relató que sí ha visto algunas pipas en servicio, pero son pocas en la colonia La Providencia y según lo que reportaron sus propios vecinos, no traen el abasto suficiente o son servicios recurrentes dirigidos a tortillerías, pensiones de vivienda, negocios de comida, entre otros.

Los negocios sí han abierto, porque no a todos se nos acaba al mismo tiempo, yo no sé si vayan a dejar de surtir a los de comida, porque ahí sí los afectan mucho".

Don Esteban es jubilado, trabaja en reparaciones y mantenimiento a las casas de sus vecinos, vive con su esposa y dos de sus hijos menores. Refirió que requieren del gas para la comida y para la ducha de todos.

EL MOTIVO

El conflicto de los gaseros es por el reajuste de precios a nivel nacional, que como consecuencia modificó las comisiones que recibían los trabajadores, cuando antes recibían 2.50 pesos por litro, ahora recibirán 50 centavos.

La afectación alcanza a los comisionistas de servicio de cilindros y estacionarios, de ahí que el paro de labores sea a nivel nacional. Hasta el momento no hay avance en la negociación para los sueldos o las comisiones, mientras en varios puntos de Pachuca y Mineral de la Reforma el servicio continúa intermitente; mientras que en otros como Tulancingo y Huichapan se mantuvieron este día sin el servicio.





