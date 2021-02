Ante pandemia, modifican reglamento de uso de TIC´s para el Ejecutivo

PACHUCA.- Ante la pandemia de covid-19, han cambiado las formas de comunicación para evitar la propagación del covid-19, por lo que se modificó el "Reglamento para el uso y aprovechamiento de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Poder Ejecutivo", con base a lo publicado en el Periódico Oficial del Hidalgo (POEH).

El documento tiene como objetivo "regular y fomentar el uso de las tecnologías de información que se utilicen en la ejecución de los programas, desarrollos informáticos y actividades a cargo de las Dependencias y Entidades". Y las modificaciones entraron en vigor el 16 de febrero del año en curso.

A 12 años de su creación, el reglamento agregó un capitulo para el uso de redes sociales, de las que solo podrán usar las cuentas institucionales para establecer contacto con la ciudadanía.

Además, su asignación y coordinación está a cargo de la Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria, mientras que la secretaría o institución gubernamental podrá designar a la persona encargada de las cuentas.

En los equipos de cómputo, los trabajadores del Ejecutivo estatal no podrán almacenar o reproducir "archivos que contengan música, pornografía, videos, imágenes y cualquier otro tipo de información o contenido digital que no se relacione con la función o actividad inherente a sus funciones", por lo que no deberán hacer uso de las cuentas personales de redes sociales u otras plataformas.

Asimismo, mediante los correos electrónicos institucionales quedó prohibido "enviar mensajes no solicitados o no autorizados por los destinatarios; promociones, cadenas solicitudes (correo Spam) o con archivos adjuntos que contengan virus, programas o códigos con capacidad para dañar equipo de cómputo de terceros".

En el capítulo de seguridad del Reglamento, se prohíbe al servidor público o cualquier usuario a ingresar sin autorización a los Sitios o Servicios del Poder Ejecutivo con ayuda de herramientas intrusivas (hacking), descifrar contraseñas, así como cualquier otro medio no permitido o ilegitimo.

Las dependencias deberán mantener en condiciones óptimas de operación de los equipos, así como estarán a cargo de respaldos de la información, instalación de Software con licencia, antivirus, entre otras acciones.

Los cambios fueron justificados ante el crecimiento acelerado de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s) "convirtiéndose en pieza clave en el diseño de políticas públicas", además de usarlas para el mejoramiento de la gestión pública.

Lo anterior, ya que permiten elevar la calidad de los trámites y servicios públicos con la promoción del desarrollo administrativo y organizacional.

