Ante incremento de agua en presa de Zimapán; llama alcalde a evacuar comunidades

ZIMAPÁN.- Ante el incremento del agua en la presa hidroeléctrica de Zimapán, el alcalde Alan Rivera anunció la evacuación en dos comunidades del municipio que por su cercanía pudieran resultar afectadas.

En un video en sus redes sociales, informó será en cuestión de horas que en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se determine abrir o no las compuertas de la presa.

"Dentro de unas horas se tomará la decisión si se abren las compuertas (de la presa Zimapán). Por precaución las comunidades más vulnerables que pudieran ser afectadas con esta acción son Las Vegas y Las Adjuntas, por lo que vamos a empezar a evacuar", dijo.

El presidente municipal hizo énfasis en que la decisión responde a una medida de precaución y llamó a mantener la calma; así como estar informado sobre la situación a través de los medios oficiales de las órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.

"Aún no se toma la determinación de abrir las compuertas, mantengan la calma. No obstante, nos estamos anticipando y vamos a evacuar estas dos comunidades para no correr ningún riesgo".

Finalmente, el alcalde pidió a los habitantes mantenerse alejados de la zona de riesgo y evitar visitar la presa o estas dos comunidades de Las Vegas y Las Adjuntas donde en las próximas horas se evacuarán a las familias.

jgp