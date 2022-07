Ante falta de espacios culturales, adultos mayores bailan en Plaza Independencia

PACHUCA.– Con 2 mil 400 pesos que donaron adultos mayores, el señor Hugo Galindo Pérez, de 56 años de edad, compró una bocina que instala desde el pasado 1 de julio en el Reloj de Pachuca, donde personas de la tercera edad asisten a bailar danzón al aire libre, acusan que la alcaldía no les presta el Centro Cultural subterráneo de la Plaza Independencia.

Cuando en 2020 inició la pandemia, el gobierno municipal de la exalcaldesa Yolanda Tellería Beltrán suspendió el programa viernes de danzón, que se efectuaba semanalmente en el inmueble situado debajo del Reloj Monumental.

A partir de aquel momento se suspendieron los bailes y la administración actual, que encabeza Sergio Baños Rubio, se niega a reactivar las actividades en este lugar por argumentar falta de agua en los sanitarios, acusó Hugo Galindo, el adulto mayor que tomó la iniciativa de continuar los danzones por cuenta propia.

"Yo abordé al presidente para pedirle las instalaciones, la respuesta de él fue que no se abrirían porque no había presupuesto (...) el argumento es que no sirven los baños, que el lugar se va a caer, que se mete el agua".

La alternativa para continuar el programa danzonero que se implementó en Pachuca hace 20 años, específicamente en mayo de 2002, fue la colecta de recursos entre los bailarines.

"No tuvimos la ayuda del presidente, lamentablemente nos hizo a un lado, por eso entre todo el público y los danzoneros hicimos la cooperación para comprar una bocina, así podemos bailar sin pedirle nada a nadie".

En total, 30 personas aportaron desde 20 y hasta 200 pesos para costear el aparato que ahora colocan en el kiosco del centro histórico de la ciudad. La explanada Independencia es la pista de baile desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche.

"Nos gusta venir, saludarnos, vernos como danzoneros, es un baile sano y la gente que va pasando por la calle, se queda a ver y a los bailadores que visten elegantes".

