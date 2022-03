Ante demandas por salarios, dice dirigente que cargos en PVEM son honoríficos

En el partido no tenemos propiamente trabajadores, el partido desde 2018 no tiene prerrogativa ordinaria, es decir, no tenemos recursos públicos destinados para los gastos corrientes, entonces hay una colaboración de varias personas para que se mantenga el propio partido. Lo que se trabaja en el partido es la aspiración que puedas tener para ello, y eso contribuye y se vuelve más positivo".