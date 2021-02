Año nuevo chino del "Buey" en tiempo de pandemia; salud con disciplina

Este año los festejos del año nuevo chino en Hidalgo no fueron presenciales para evitar contagios de covid-19. (Foto: especial)

PACHUCA. - La entrada del nuevo año chino del "Buey de Metal" en los tiempos de la covid-19 trae una oportunidad para que la gente pueda realizar cambios de hábitos para mejorar su salud, ya que este ciclo tiene como característica la disciplina y el trabajo firme.

Así lo expresó Steve Chi Mikel, integrante del Centro Chino Mexicano del Dr. Chi, ubicado al sur de Pachuca, quien señaló que el viernes se festejó la entrada del año 4 mil 718 en la cultura oriental.

Sin lugar a duda el año que terminamos, dedicado a la Rata (que es el primer animal del zodiaco chino) fue muy difícil para toda la humanidad; aunque se inició un ciclo de muchas enseñanzas. Esta nos la trajo la pandemia del covid-19, pues vino a sublevar nuestra vida", dijo en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Con la entrada del nuevo ciclo del año del Buey de Metal, dijo, hay una continuación, pero no del caos, sino del autocuidado de la salud a través de "un trabajo disciplinado, protocolizado y con una brújula... no es un año para innovar, ni experimentar, sino apegarse a la evidencia y no salirse de ella, para que el próximo año, que es el del Tigre, podamos innovar".

Por ello, el Dr. Chi sugirió que "hay que centrarnos en nuestro propio cuerpo, en la salud, no hay más. De nada sirve las riquezas materiales o la abundancia en otro sentido, si no tenemos lo más importante que es la salud", expresó.

Este año los festejos del año nuevo chino en Hidalgo no fueron presenciales para evitar contagios de covid-19; por lo que optaron por utilizar su plataforma de Facebook Life.

Ya tenemos la clásica repartición de los sobres rojos que contienen amuletos; también interactuaran personajes del panda, la tigresa, el dragón y el león, tradicionales de nuestra cultura", detalló el Dr. Chi.

emh