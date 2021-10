Ángel Tenorio, dispuesto a ceder Comisión de Igualdad de Género del Congreso

PACHUCA.- Luis Ángel Tenorio Cruz, diputado local de Morena, dijo estar dispuesto a ceder la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género, luego de que grupos feministas exigieron que el órgano fuera presidido por una mujer.

Manifiesto que no tengo la intención de faltar al respeto a ninguna persona ni resistirme a las razones expuestas por las feministas por algún índole personal que no debe contraponerse al interés general. Si alguna compañera diputada levanta la mano para presidir la Comisión de Igualdad de Género, antes del término de los 15 días aprobados (para su modificación), con la mayor de las alegrías acataré el cambio", expresó.

Esto lo dijo el legislador, quien es integrante de la comunidad LGBT+, luego de leer en el Pleno del Congreso de Hidalgo el posicionamiento emitido por grupos feministas que rechazaron su nombramiento como presidente de dicha comisión.

El comunicado, signado por 15 colectivos y activistas independientes feministas, fue enviado a la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, en el que piden que la Comisión de Igualdad de Género sea encabezada por una mujer con formación académica, experiencia y trabajo previo en los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Las feministas añadieron que el Poder Legislativo debe crear una Comisión Especial de la Diversidad Sexual que encabece Tenorio Cruz "como parte de un logro para alguien de la comunidad LGBTTTIQ que ocupa por primera vez una curul en el Congreso de Hidalgo".

En respuesta, el legislador morenista, dijo que el comunicado "me parece legítimo", pero agregó que no debe de ser "una comisión especial", sino una "comisión permanente" debido a que los asuntos atinentes a la diversidad sexual "no son asuntos especiales, sino asuntos de naturaleza permite y ordinaria", dijo.

