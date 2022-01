Analizan comparecencia de alcalde de Mineral del Monte por reprimir protesta

PACHUCA. - Diputados de Hidalgo condenaron la violencia y agresión que sufrieron protectores de animales y reporteros, el pasado sábado, en Mineral del Monte por funcionarios municipales encabezados por el alcalde Alejandro Sierra Tello.

Andrés Caballero Zerón y Luis Ángel Tenorio Cruz, diputados locales de Morena coincidieron que nada justifica la violencia como una forma de limitar la libre manifestación de ideas, por lo que existe la posibilidad de llamar a comparecer al edil.

Se está comportando como un gorila este presidente municipal. Indudablemente, tendremos que estar dialogando con los compañeros legisladores de la comisión de derechos humanos para hacer los exhortos necesarios para poder regular este tipo de conductas que no las podemos aceptar en estos tiempos", expresó Caballero Zerón.

De manera personal, dijo el legislador que ha sufrido esa violencia y represión, pues desde su paso como estudiante en la Norma Rural del Mexe, hasta las manifestaciones para exigir el respeto a los derechos del magisterio hidalguense.

"Me considero un luchador social antes de otras cosas y siempre he pugnado por los derechos, he sabido lo qué es un macanazo, el gas lacrimógeno y patadas de los gendarmes, tanto en la vida estudiantil como magisterial, eso genera un sentimiento de impotencia, pero que a la vez forja el carácter para enfrentar los abusos de la autoridad", expresó.

Por su parte, Ángel Tenorio, quien es secretario de la comisión de Derechos Humanos, dijo que una vez que se reúnan los integrantes se valorará el llamar alcalde de Mineral del Monte a comparecer.

Sabemos que ya hay quejas y denuncias por parte de los activistas y periodistas. Aquí ninguna autoridad está por encima de nadie y sobre todo cuando implica violación de derechos constitucionales, no vamos a tolerar eso, se trata de estar en una legislatura incluyente", expresó el diputado.

El pasado sábado 8 de enero, protectores de animales se congregaron en la entrada del Pueblo Mágico para manifestarse pacíficamente y exigir justicia por la desaparición de 13 perros del Santuario Cuatro Patitas Un Corazón.

Previo al inicio de la manifestación, el alcalde Alejandro Sierra llegó, junto con 70 comerciantes y funcionarios de su administración, para inhibir dicha manifestación bajo el argumento que se afectaría el turismo.

El edil dijo a los manifestantes que no estaba en contra de las protestas, pero no permitiría que la realizaran en ese lugar, intimidando a los manifestantes quienes fueron rodeados por las personas que iban con el edil.

Esto generó tensión y, a los pocos minutos, los funcionarios que iban con el alcalde comenzaron a arrebatar las cartulinas y mantas a los manifestantes; algunos fueron agredidos, entre ellos dos menores de edad, por un elemento de Protección Civil y personas que vestían con chalecos con los logotipos de la administración municipal.

De igual forma, intervinieron policías municipales, quienes golpearon y detuvieron a los organizadores de la manifestación. En una transmisión en vivo, quedó grabada algunas expresiones groseras de los uniformados hacia los manifestantes.





