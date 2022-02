"Amor es amor": Lupita y Haramis, pioneras del matrimonio igualitario en Hidalgo

PACHUCA.- Lupita y Haramis son esposas, dicen que el amor puede transformar el mundo; en 2016 un amparo promovido por ellas y otra pareja LGBTQ+ abrió la puerta para que en 2019 en Hidalgo se aprobara el Matrimonio Igualitario.

En el marco del Festejo de San Valentín, la pareja compartió su historia. Ellas son la primera pareja de mujeres que pudo casarse en la entidad. Su lucha empezó con la interposición de un amparo, en el que enunciaron la violación de sus derechos al no poder contraer matrimonio, un derecho que sí estaba garantizado para las parejas heterosexuales.

A la par, una pareja de hombres, Ricardo y René, también iniciaron la misma batalla, antes que ellos otro grupo de ciudadanos interpuso el mismo amparo, pero fueron estas dos parejas las que consumaron la sentencia. Las dos parejas se casaron en 2016, ellos en octubre y ellas en diciembre.

Yolanda Molina, activista por los derechos de la población Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), acompañada de México Igualitario, fue la responsable de interponer amparos para presionar a que el Congreso de Hidalgo modificara la ley.

Luego de un largo camino, el 14 de mayo del 2019 finalmente la 64 legislatura aprobó la reforma a la Ley para la Familia, con un total de 18 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones. Las bancadas del PRI, PT y Nueva Alianza se abstuvieron de votar.

La modificación está en la redacción, antes se enunciaba que el matrimonio se conformaba de un hombre y una mujer, la reforma indica que ahora es entre dos personas, cualquiera que sea su género.

LUPITA Y HARAMIS

Sé que soy la mujer más feliz al lado de la mujer más hermosa".

Su historia es emblema de la unión, de saber que pertenecen la una a la otra, han luchado contra todos los prejuicios para nombrarse "esposas", para ellas lo más importante es que más allá del sentimiento que tiene una por la otra, la ley las proteja y les garantice derechos que están dentro del matrimonio.

Hace 11 años que nosotras iniciamos nuestro viaje juntas, sí teníamos un panorama muy distinto, había mucha resistencia. El amor es amor y la comunidad LGBTQ+ ha sabido abrirse camino aun con esa resistencia".

El amor de ambas iba más allá de las leyes del universo, el obstáculo estaba en las leyes del hombre, así que para ellas fue importante iniciar la lucha de la mano con Yolanda Molina, no fue sencillo, hubo que esperar sentencias, resoluciones y documentos. El proceso que ellas iniciaron sentó el precedente para la entidad.

Lee también en LSR Hidalgo: Alimentadoras del Tuzobús no pasan por calles "feas", recortan 6 paradas a ruta

Actualmente el derecho se puede consumar en las 84 oficialías del Registro Familiar. En todo el estado de Hidalgo es permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En entrevista, Lupita describió que ha habido cambios notables, uno de ellos es la promoción para que las parejas ya se pueden casar sin pasar trámites engorrosos.

Me dio muchísimo gusto ver por ejemplo la propaganda de matrimonios colectivos del municipio de Actopan presentando el matrimonio igualitario en su imagen. Estamos muy orgullosas de lo que se ha avanzado. Casi lloro de la emoción".

Pese a que la situación legal es favorecedora, en la sociedad todavía viven los prejuicios, en las instituciones de salud, en la vida cotidiana y en los medios de comunicación. La violencia contra personas con orientaciones sexuales distintas, existe.

En general nos ha ido muy bien. El problema es que sí hemos enfrentado de forma reiterada las microviolencias institucionales. Por ejemplo, estamos en el hospital por cuestiones de salud y cuando nos preguntan parentesco les sorprende y algunas veces se les nota la incomodidad. En el área de la salud que es la institución donde más hemos tenido estas situaciones, hay mucho por hacer en este tema".

Las instituciones de salud aún tienen cuentas pendientes al tratar sin prejuicios a parejas del mismo sexo, no sólo al rendir informes médicos sino a tratar padecimientos, y dar atención en la salud sexual, consideró la entrevistada.

Agregó que falta "empatía", y sobre todo respeto por la forma de vivir de las otras personas.

Para ellas, la violencia y la falta de garantía de derechos a este sector de la población es por la educación acerca de las diferentes formas de amar y ser amado, ya que eso da como consecuencia que las personas que están en puestos de toma de decisiones, forjen un Estado que violenta a la comunidad LGBTQ+.

"Estamos en el camino, poco a poco. Matrimonio igualitario ha hecho cosas fantásticas, la muestra es Yolanda Molina, una abogada joven que en ese momento nadie le hacía caso, nadie la peleaba, y que ahora es un referente en Hidalgo y a nivel nacional de lucha feminista y de los derechos LGBTQ+. Estoy muy orgullosa de la lucha que se inició hace 6 años. Ahora disfrutamos de los derechos adquiridos y puedo decir orgullosamente mi estado civil: casada y enamorada de una hermosa mujer.

EL CAMINO ES LARGO

En entrevista con LSR-H, Yolanda Molina, abogada y activista explicó que falta armonizar la ley sobre la familia para que las parejas construyan uniones sobre cimientos sólidos que las protejan. Reconocimiento a la adopción, derechos de pensión, concubinatos, divorcio, entre otras.

Acotó que el Matrimonio Igualitario es un derecho parcialmente garantizado, ya que, si bien las parejas se pueden casar en los 84 municipios, falta que el resto de las leyes nombre a las parejas lésbicas u homosexuales.

Para ella, la ley todavía refleja una "lectura heterosexual" que designa los derechos cuando las uniones son de "él y ella", incluso las actuales actas de matrimonio aún mencionan esos pronombres.

Esta situación alcanza situaciones de mayor desventaja, por ejemplo, en el reconocimiento de los hijos, los trámites de adopción, pensiones familiares, derechos de viudez, garantías de divorcio y el reconocimiento de la unión libre como figura de derechos para las parejas, es decir, el concubinato.

La idea es que varios procesos que se llevan que no requieran juicios, por ejemplo, para demostrar el concubinato se toma en cuenta si tiene hijos, si las parejas no los tienen entonces se abre un proceso para demostrar que sí tuvieron una unión de convivencia, el objetivo es que ya no se lleve en lo judicial, sino en el área administrativa".

Para ella, el reconocimiento del matrimonio es un avance, ya que el estado es el que lleva esa tarea; sin embargo, reconoció que aún hay estereotipos, ya que ha sabido de casos en donde aún les dicen que ese casamiento no puede hacerse en Pachuca.

La Dirección del Registro Civil ha hecho un buen trabajo para capacitar, falta armonizar en materia para que no se obstaculicen los derechos de las personas y las familias".

El objetivo es que en las políticas que haga el gobierno estatal se incluya a las familias de la diversidad sexual, "tenemos que pensar en las otras formas de familia que están y que no se reconocen manera elegida, no por sangre".

Fotografías de cortesía, archivo y web





sjl