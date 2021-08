AMLO volaría sobre zona donde cayó helicóptero; canceló por mal tiempo

PACHUCA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que tenía programado un sobrevuelo por la región de Hidalgo y Veracruz, mismo día y misma zona del accidente aéreo, pero por el mal tiempo y después de un reconocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le recomendó cancelarlo.

Durante la conferencia mañanera de este jueves aseveró que el accidente donde viajaba el secretario de gobernación del estado Veracruz, Eric Cisneros, se debió a una ráfaga de viento, lo que ocasionó la aeronave de las fuerzas armadas cayera en el municipio Agua Blanca, Hidalgo.

"Muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos también, porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas. Y fue viento", dijo.

Agregó que sobre esa región había planeado la gira pero una noche antes en Xalapa, Veracruz, el secretario de la Defensa le advirtió que no podían volar por las condiciones climatológicas "y que iba a depender de cómo amaneciera, porque había mal tiempo, pero no estaba lloviendo fuerte; sin embargo, amaneció con mucha lluvia, con mucho viento y se tomó la decisión de cancelar el sobrevuelo, ellos me recomendaron que no era posible", relató.

Lee también en LSR Hidalgo: Militares brindan auxilio a damnificados por Grace en Hidalgo | FOTOS

En esta parte de Hidalgo, donde cayó el helicóptero, se brinda atención a los municipios de Veracruz afectados por Grace: Ilamatlán, Chicontepec, Huayacocotla, Huaya, entre otras comunidades.

La aeronave realizaba las acciones de apoyo y traslado de víveres para los damnificados de la zona, señaló el presidente, quien agregó para el próximo martes estará listo el censo de los afectados por el huracán que incluye a los municipios de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

jgp