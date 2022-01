"Alza de un peso al pasaje no deja pobre, pero pago 3 combis por viaje": usuario

PACHUCA.- Los primeros días del año aumentó el transporte de 9 a 10 pesos; aunque Patricia y Rodolfo reconocen que desde hace cuatro años no había un incremento, coinciden en que un peso multiplicado por el número de viajes sí impacta su economía además que la tarifa no corresponde al servicio que ofrece el sistema de movilidad de la ciudad, el cual, mencionaron, es deficiente.

Rodolfo tiene más de 50 años, vive la colonia Juan C. Doria, debido a que tuvo una lesión en la rodilla acude a rehabilitación a la Clínica 1 del IMSS; explicó que su pensión alcanza justo para sus gastos y que los ajustes al pasaje de combis y taxis le afectan.

La situación se puso canija para todos, a veces tengo que venir en taxi, antes ya de a cuates me cobraban 50 pesos, ahora son 80 y de ahí no baja. Entonces tengo que usar la combi, pero tengo que salir casi dos horas antes, y debo cuidar que nade le pegue a mi rodilla".

Para él, viajar en transporte tiene desventajas, en primera, porque cuando no tiene para pagar el taxi debe calcular el tiempo previo, caminar hasta el Tuzobús y luego transbordar para llegar al hospital de la avenida Madero.

En algunas ocasiones toma un tercer transporte, cuando desea acercarse a su hogar sin tener que caminar tanto.

Uno puede pensar que por tres pesos nadie se queda pobre, pero si lo junta de una semana, o cuando sea un mes, ya es un kilo de tortillas o de huevo. Vivir se vuelve muy caro".

Lo que más le molesta del transporte es que la gente viaje de pie, aunque no esté permitido, ya que así ha recibido algunos golpes donde está su lesión. "Y les pido por favor que sean cuidadosos, pero me dicen que ellos también van incómodos".

Yo ahorita vengo así, pero no es porque yo me queje de viejo, para mi esposa o mis hijos, los trayectos son así, imagínese que mi nieta es una señorita y tiene que viajar así, es peligroso".

Relató que en una ocasión, la tardanza de las rutas hizo que perdiera su cita en el hospital, "gasté para ir a pasearme".

Él considera que un aumento en el transporte era justo para los operadores, pero este no se traduce en un mejor servicio.

En este punto coincide Patricia, ella es comerciante de tianguis, de jueves a domingo. Cuando su hermana no cuida a sus hijos, viajan con ella. El cierre de actividades y la baja de ventas también ha lastimado se economía.

Todo es gasto. Yo prefiero dejar a mis hijos, pero cuando no puedo me los traigo. Yo vendo zapatos para niño y perfumes; luego cargo mis cajas en la combi, porque un taxi me cobra muchísimo, ya cuando traigo a mis hijos, son dos, están chiquitos y pues ya pagan".

Explicó que para los tianguistas la situación es difícil, porque sus ingresos varían. En medio de la pandemia, el aumento al transporte para ella fue un golpe a su economía.

Patricia vende en San Cayetano, Forjadores, El Saucillo y a veces en Valles del Palmar, a la semana hace varios traslados, por cada uno, paga un peso extra desde el dos de enero, cuando aumentó la tarifa.

Ambos entrevistados coincidieron en que es necesario que se implemente un transporte más eficiente, con mejores rutas y sobre todo, unidades más grandes, como las que tiene la troncal del Tuzobús, de esa manera, mejoraría el servicio.

El aumento al transporte se anunció el 2 de enero. La nueva tarifa quedó fija en 10 pesos convencional y Tuzobús. Esta tarifa tenía cuatro años que no se actualizaba. El Acuerdo quedó publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).





