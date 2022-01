Alza de robos y ladrones libres, la chispa que incendió comandancia de Actopan

PACHUCA.- La quema del centro de operación de la Policía de Hidalgo en Actopan la noche de ayer se debió a un presunto robo de vehículo, ilícito que registró un aumento de 67 por ciento; de 2020 a 2021 pasó de 86 denuncias a 144 carpetas de investigación, de acuerdo con Semáforo Delictivo.

El director de la Policía Municipal y Tránsito de Actopan, Roberto García Vite, explicó que los hechos de ayer tienen un antecedente.

Narró que el domingo en la comunidad Dos Cerritos, pobladores retuvieron a un sujeto porque presuntamente lo encontraron robando un vehículo, lo entregaron a la Policía Estatal para la puesta a disposición, por razones que él desconoce, el sujeto fue liberado.

Sería muy irresponsables de mi parte decir cómo se llevó el procedimiento con estas personas porque yo no soy parte de esa investigación, lo que sí es que quiero entender, que a lo mejor en el procedimiento ante el Ministerio Público, a estas personas se les dicta una medida cautelar distinta a la de prisión y automáticamente salen y ahí es donde se suscitan los hechos del día de ayer".

La tarde del 27 de enero, les informaron por radio sobre el robo de una camioneta en Santiago de Anaya, así inició el operativo de búsqueda, en comunicación con los policías municipales le informaron que en el puente de La Corona, la población tenía retenida a una persona.

Me comentan los primeros respondientes de la policía municipal, que fue porque traía manejando una camioneta que habían robado momentos antes, pidieron el apoyo de la Guardia Nacional que iba pasando en esos momentos, les brinda el apoyo, pero la gente enardecida les vuelve a quitar al sujeto y lo golpean".

Según el relato, la Guardia se retiró del lugar, ya eran casi las 18:00 horas, el contingente de inconformes se trasladó a la Presidencia Municipal de Actopan, el sujeto iba golpeado y amarrado.



Las personas pidieron hablar conmigo y bajé, les expliqué el proceso jurídico para que ellos tampoco incurrieran en una responsabilidad y se hiciera todo legalmente, en un principio accedieron, pero cambiaron de parecer, nos quitaron al detenido y se lo llevaron, ahí es cuando ya les damos seguimiento perimetral".

En ese momento, fueron por otro sujeto a su domicilio, que también fue señalado como responsable del robo y se lo llevan a la explanada de la presidencia, la población decidió trasladarse a la sede de la Policía Estatal.



Según... según... quiero ser muy claro en el Según, porque no me consta a mí, lo que comentan entre la gente es que fueron ahí porque del robo el domingo, la policía no hizo su trabajo y dejó ir a estos rateros".

Ese fue el motivo por el que apedrean las instalaciones regionales de la policía estatal y queman esas instalaciones.



PANORAMA DELICTIVO

En 2020, 86 personas hicieron una denuncia por el robo de su vehículo, para el 2021 fueron 144, este dato lo registró la organización Semáforo Delictivo como un incremento del 67 por ciento.

El municipio es el quinto con la mayor incidencia de los últimos tres meses del año pasado. Registró 59 incidentes de 791 que corresponden a octubre y diciembre del año pasado.

Así se ha comportado el delito en los últimos años, en 2017 se registraron 257 denuncias, en 2018, fueron 190, en 2019 alcanzaron 124, para 2020 fueron 86 y el 2021 cerró con 144.

El Código Penal del estado establece que se impondrá de diez a veinte años de prisión y multa de 250 a 500 días de salario mínimo a quienes formen parte de una asociación o banda de tres o más personas organizadas entre sí, que se dediquen de manera reiterada al robo de vehículos automotores.

