¡Alto! No compres enseres, esto es lo que sí quieren las madres

Los hijos suelen comprar objetos que en muchas ocasiones las receptoras no desean o no necesitan. (Foto: especial)

PACHUCA.- Antes y en el marco del Día de las Madres, los hijos suelen comprar objetos que en muchas ocasiones las receptoras no desean o no necesitan, tales como enseres domésticos, productos del hogar y demás, pero que realmente no usan de forma personal.

Ante lo anterior, LSR Hidalgo realizó un top 10 de las opciones de regalo que realmente prefieren las mamás en este día y que se alejan mucho de lo que comúnmente se acostumbra darles y por ello deberías tomar nota.

1.- Dinero

La mejor opción es el dinero, ya que ellas mismas podrán elegir lo que realmente quieran sin aceptar un presente que probablemente les sea indiferente pero que, por el amor, son incapaces de rechazar. Además, el efectivo libera del trabajo de buscar en tiendas.

Foto: especial

2.- Comer o viajar

Las madres valoran mucho la convivencia familiar y por ello salir de viaje o acudir a un restaurante puede cumplir su deseo de mantener a su familia unida, ya que valorará que se esté con ella; pero debe ser un lugar que le guste a ella y no al que o quienes pagarán.

Foto: especial

3.- Flores

Son una tradición y el único regalo que sí esperan en lugar de una olla exprés para que prepare comida para toda la familia; solo recuerda cuáles son sus favoritas y además que no le causen alergia. Esta opción también es recurrente en quienes que ya no tienen presente a su madre.

Foto: especial

4.- Ropa, zapatos y maquillaje

Otra vez a colación los enseres, que, si bien sí hagan falta en el hogar, no son para disfrute de ella; aunque hay un reto en la Ropa, zapatos y maquillaje: conocer los gustos y tallas, por lo que al elegir un producto debe haber garantía de devolución o cambio sin problemas.

Foto: especial

5.- Joyería y accesorios

Aunque para la mayoría de personas comprar diamantes no es una opción presupuestal real, en el mercado hay ofertas para todos los bolsillos; pero se puede ir más allá y dar otro tipo de accesorios como pulseras, aretes y hasta bolsos de mano, pero recuerda saber sus gustos.

Foto: especial

6.- Gadgets

Depende de la edad de tu madre y la adopción tecnológica que tenga, actualizar su teléfono, computadora o acercarla en el mundo de los smartwatch, audífonos inalámbricos y otros gadgets será una buena opción; incluso, le puedes dar su primer teléfono inteligente.

Foto: especial

7.- Postres o golosinas

Los pasteles, chocolates, dulces y otras golosinas también se encuentran entre las mejores opciones en lugar de una licuadora, y aunque puede ser un presente pasajero, lo disfrutará sin lugar a dudas, pero es para ella, no para todos; ya si comparte es diferente.

Foto: especial

8.- Sana relación familiar

Un deseo profundo de cada madre es que sus hijos se lleven bien entre ellos y hasta con otros familiares y dejen de lado las rencillas si es que las hubiera, por lo que no esperes a que ella fallezca para decirle que hablarás con alguien y solucionarás los problemas.

Foto: especial

9.- El concierto de sus sueños

Su artista favorito ha dado varios conciertos en tu ciudad y no ha podido ir a verlo, por lo que es un deseo pendiente; aunque no será un regalo inmediato, espera la próxima presentación del artista y compra un boleto; solo averigua si quiere ir sola, con sus amigas o su esposo.

Foto: especial

10.- Día de spa

Que tu madre quiera dedicarse un poco de tiempo para ella no es un pecado y si por sus actividades diarias no ha podido hacerlo, aligérale la carga doméstica y un día de spa puede ser un buen regalo. Para esta fecha, los establecimientos ofrecen varias ofertas.

Foto: especial

cem