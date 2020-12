Alimentación natural, para mitigar covid-19: Don Lauro

PACHUCA.- "Nos dicen que nos resguardemos, el ´Quédate en casa´... la diferencia es que hoy no nos estamos quedando con miedo sino con decisión, determinación y consciencia, porque si no se me pierde el oxígeno y todo, pierdes la cabeza y te desconectas de tu corazón y pierdes la fe".

Así lo expresó Don Lauro de la Cruz, indígena maya y monje Tibetano, al compartir su punto de vista sobre la pandemia de covid-19.

Oriundo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hace uno días visitó Pachuca, Hidalgo, para realizar un taller denominado "Creando Nuevas Realidades", en el que compartió sus conocimientos ancestrales de los Mayas.

Sin negar la existencia del coronavirus, Don Lauro recordó que el miedo es el precursor de cualquier malestar.

Todo depende de lo que tú quieras vivir, pues la realidad es como tú la pintas: ¿Cómo estás?, desde esa palabra ´estar´ de ´estrella´ tú tienes la decisión de brillar u opacarte".

En el mundo nativo, indígena de Don Lauro de la Cruz señala que prevalecen los conocimientos ancestrales.

Estamos con un oxigeno diferente a como las ciudades, con una alimentación diferente y creemos en nuestras plantas... hoy el ser humano está regresando a lo ancestral y, aunque respetamos todas las medicinas, no creemos en ellas, aunque si las llegamos a necesitar, pero esto es un 50-50, al tener un 50 verdad y un 50 mentira, el cerebro se alinea, como los planetas este 21 de diciembre".

Para fortalecer el sistema inmune sugirió incluir en las dietas el ajo, la cebolla morada, la miel y todos los alimentos que vengan de la tierra, pues dijo que ahí está la verdadera medicina preventiva, la cual, ha sido cambiada por alimentos empacados.

Al estar muy bien alimentado, vas a tener mejores pensamientos... eso es lo importante en este momento. Nosotros, ya estamos esperando el 21 de diciembre (solsticio de invierno) en el cual se llevará un fenómeno estelar que es la alineación de cosmo-galáxia y la vibración que viene de ahí, será una renovación de pensamiento, sentimiento y emociones".

Esa fecha, abuelos ancestrales de todo el país y del mundo estarán en México para realizar una ceremonia para recibir el solsticio de invierno.

¿QUIÉN ES DON LAURO?

Don Lauro es un indígena de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, heredero del conocimiento ancestral Maya. De niño se lo llevaron al Tibet y ahí aprendió del Dalai Lama; después viajó a Japón, donde fue luchador y alumno de Ejo Takata, quien también instruyó a Alejandro Jodorowsky.

sjl