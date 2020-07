Alicia lleva tres meses desempleada por covid-19

Yo soy una persona enferma, tengo osteoporosis, por eso me traían unos niños a cuidar, me estaban dando 500 pesos. Su mamá los iba a dejar a la escuela y yo los iba a traer, yo les daba de comer, aquí estaban conmigo hasta que llegaba su mamá, pero a ella le recortaron sus días de trabajo y me dijo: sabes qué, ya no me los vas a cuidar".