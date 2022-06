Alianza fallida, responsabilidad de PAN estatal y nacional

PACHUCA. - La dirigencia estatal del PAN señaló que la decisión de contender en la coalición Va por Hidalgo fue conjunta, por lo que la responsabilidad por los resultados corresponde a ambos.

Asael Hernández Cerón, coordinador Político y de Estrategia, aseguró que revisarán minuciosamente qué conviene al partido para los comicios 2024.

Siempre he creído que cuando las decisiones no resultan, empiezan a buscar culpables, pero cuando sí resultan, todo mundo se adjudica las buenas noticias. El planteamiento, en su momento, tenía una profunda lógica, jamás nos imaginamos ir con el PRI, hay cosas que no nos gustan, todavía hasta septiembre, pero entendíamos que era un tema de reiniciar esa lucha".

El PAN fue el organismo político que más votos perdió entre los comicios de 2021 y 2022, pues de 86 mil 414 pasó a 57 mil 569, es decir 28 mil 845 menos.

Hernández anticipó que se establecerán mesas de diálogo, pero el panorama para las elecciones de 2024, cuando se renovará la Presidencia de la República, el Senado, las diputaciones federales, el Congreso de Hidalgo y los 84 municipios, es distinto.

Habrá quien decida ir o no en sus municipios, quien decida se le respetará y si no, también. Es algo que la dirigencia estatal tendrá que respetar".

Consideró que el efecto fue similar que en 2000, cuando ganó Vicente Fox fue porque los mexicanos deseaban una alternancia, en este caso lo equipararon al cambio de partido, Morena, aunque dijo no coincidir con la llegada de un expriista con años de militancia.

"La gente no hizo un análisis de las personas. Al final del día éramos seis estados y en cuatro íbamos en coalición. No nos merecemos un gobierno como el actual, antes la economía era mejor. A mí me molestó mucho, de manera personal, cuando vi que el presidente dijo que no debemos aspirar a tener más de un par de zapatos o 200 pesos en la bolsa, mis padres me inculcaron a tener mejores condiciones de vida".

ELECCIÓN NO SE PERDIÓ POR GÉNERO: LUNA

Claudia Lilia Luna Islas, lideresa de Acción Nacional, aseveró que la pérdida de la elección no se debe a que fuera una mujer la aspirante, sino a la intervención del gobierno federal, traiciones y falta de un "piso parejo".

Yo espero que el gobierno entrante realmente respete la ley. Hay una reforma que obliga a que la mitad de las secretarías y de los organismos descentralizados también tengan que estar integrados de manera equitativa por mujeres y si es una convocatoria".

Recordó que con la modificación el año pasado al código electoral, los partidos tienen que cambiar de género y Morena deberá postular una mujer en 2022, mientras Acción Nacional deberá respaldar a un varón.

"Yo anduve en todos lados, el mayor tiempo que pude en la campaña y no es el tema del género en esta ocasión. Podría ser el lugar donde más rechazan el tema de la Huasteca o la Sierra, ella fue diputada varias veces por ese lado. Sin duda debo reconocer que en otros estados el género sí pesa, pero aquí ese no fue el tema", externó.





mai