Alfredo Adame tacha a la pachuqueña Magaly Chávez de "corriente"

PACHUCA.- Alfredo Adame catalogó a su expareja, la pachuqueña Magaly Chávez, como corriente y además aprovecharse de él para acceder a un reality show en el que participó y él mismo en el que decidió terminar su relación hace unas semanas.

Fue en una de esas emisiones donde el actor, presentador y también político estuvo en el banquillo de "Soy famoso, ¡sácame de aquí!" y aseguró que le sorprendió la actitud de ella, pues alegó que al ya no ser nada lo abandonó.

Pero fue más allá y asentó contra la exintegrante de "Enamorándonos": "Lo que me sorprendió fue que igual se pusiera desde el principio en contra mía. Me siento usado y traicionado... Es grosera, de poca educación; vamos, (es) corriente".

¡Por poco se lo carga el payaso! Adame dio una instrucción como Jefe y su equipo decidió ignorarlo. En consecuencia Oskarín lo enfrentó. #DineroParaFamosos pic.twitter.com/1pb73C5r0x — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 26, 2022

SE SIENTE USADO, ASEGURA

En otra parte de sus declaraciones, Alfredo Adame expresó que su ahora exnovia lo traicionó y además usó para entrar al programa de TV Azteca, aunque ella ya había trabajado para esa empresa en "Enamorándonos".

"Magaly que es traidora escoge a Guty Carrera. Si no le quieres entrar a un noviazgo, pues mejor di que no antes. Esta tipa me usó para llegar a este reality, pero aquí está Adame Man para combatir todo eso", expresó el actor.

MAGALY CHÁVEZ PIDE A COMPAÑEROS NO DARLE IMPORTANCIA A ÉL Y LO SEÑALA DE VIOLENTO

Por su parte, Magaly Chávez refirió que pidió a sus compañeros de programa no darle importancia a Alfredo Adame, a quien tachó de violento porque, dijo, "le gusta estar haciendo show".