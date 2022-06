Alfredo Adame necesita un psicólogo, afirma la pachuqueña Magaly Chávez

PACHUCA.- Magaly Chávez, exparticipante del programa "Enamorándonos" de TV Azteca, consideró que su exnovio Alfredo Adame posee mucho rencor y enojo que deben ser tratados profesionalmente con ayuda de un psicólogo.

En ese sentido, la oriunda de Pachuca consideró que fue precisamente la forma de actuar del actor en el reality show "Soy famoso, ¡sácame de aquí!", en específico la patada que le intentó dar a Oskarín, que la llevó a reflexionar sobre su relación amorosa.

"Ofende demasiado y pensé ´¿al rato qué va a hacer, soltó una patada, que me pegue?´ No, yo cuando vi todo esto dije ´no, señorita, usted tiene que poner un alto, porque si usted lo permite, más adelante va a suceder otra cosa´", expresó al canal digital Vaya, vaya.

NIEGA INTERÉS AMOROSO

En otra parte de la charla al canal de YouTube, la también influencer negó que su relación con Alfredo Adame fuera por interés y agregó que a ella la invitaron primero al reality y en cambio fue gracias a ella que él fue tomado en cuenta.

"Me da risa porque es todo lo contrario, él entró por mí, eso que dijo de corriente y todo, creo que nunca me he manejado de esa forma. A la gente no se le puede engañar, nunca me he manejado ni vulgar ni corriente ni mucho menos."

DICE NO CREER EN SUS DISCULPAS

En cuanto a las disculpas que Alfredo Adame le ofreció a ella cuando fue eliminada de "Soy famoso, ¡sácame de aquí" aseguró no creer que fueran sinceras, pues reiteró: "Tiene mucho rencor, mucho odio, hacia quién, no sé".

PERO ADEMÁS SOSPECHA QUE HUBO INFIDELIDAD CON SU AMIGA

En otra entrevista que ofreció Magaly Chávez, pero ahora para "Venga la alegría" de TV Azteca, declaró tener la sospecha de que él le fue infiel con su amiga Jessica Díaz, pues los tres estuvieron en el programa y aseguró que fue la tercera en discordia.

¡En exclusiva para #VLAFinDeSemana, Magaly Chávez nos confiesa que sospecha que Alfredo Adame le fue infiel con Jessica Díaz! #EsSábadoVLA pic.twitter.com/ZvQwyELSkU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 18, 2022

cem