Alexis cumpliría 18 años; su mamá reclama que el asesino sigue libre

TEPEJI DEL RÍO.- Alexis Rassiel jugaba futbol desde que iba en cuarto de primaria, tenía novia, acababa de empezar el tercer semestre en el Coabeh de Santiago Tlautla y durante la pandemia trabajó como ayudante de albañil para comprarse ropa y zapatos.

Este 22 de abril cumpliría 18 años, pero falleció la mañana del 17 de enero en el Hospital General 6 del IMSS, en Tepeji del Río, Hidalgo. Una noche antes, un hombre cinco años mayor que él le dio dos puñaladas, le perforó un pulmón y un riñón.

Victoria Trejo Martínez, la mamá de Alexis, reclama que han pasado tres meses y el homicida no ha sido localizado por la Policía Ministerial asignada al caso, aunque ella ha aportado un video, testigos y pistas de la localización del responsable y su cómplice.

Señala a Edgar, de 22 años de edad, y a su papá, un hombre de unos 50 años, que además era el encargado de la cancha futbol de la localidad Cañada Grande, donde Alexis fue atacado la noche del 16 de enero.

Las personas señaladas como responsables por el homicidio de Alexis Rassiel





El adolescente era parte de un equipo de futbol, había jugado a las 2:00 de la tarde y después del partido se quedó a convivir con otros muchachos, entre ellos Edgar.

Alrededor de las 8:00 de la noche, Alexis y Edgar discutieron, se golpearon. Los amigos dicen que él menor ganó, después, el hombre de 22 años regresó y lo apuñaló.

De acuerdo con la madre de familia, hay un video en el que se observa que el papá de Edgar limpia y guarda el puñal que le entrega su hijo después de atacar a Alexis Rassiel.

Edgar, señalado de apuñalar a Alexis Rassiel





"Hizo como que le daba trancazos, pero ya llevaba la navaja con la que apuñaló a mi hijo, le dio dos puñaladas, en el lado derecho y en el lado izquierdo, fue la del lado izquierdo la que le perforó su pulmón, su riñón, ora sí que fue todo por dentro, mi hijo desafortunadamente sangró por dentro...

...Se percataron sus amigos que lo habían navajeado, mi hijo se fue y se tiró en la jardinera, entonces uno de sus amigos le alzó su playera y se veía como un piquete, pero luego le revisan otra vez y en el segundo que le dieron es donde se le salieron sus tripitas de mi hijo".

Alexis ingresó a urgencias del Hospital General de Zona 6 después de las ocho de la noche, los médicos le hicieron una transfusión sanguínea y lo operaron de emergencia.

"Yo llegando al seguro me dijeron la verdad, que no me daban esperanzas, que porque mi hijo estaba muy grave, había llegado muy delicado, que se podía poner peor, ellos me dijeron la verdad".

Al día siguiente, narró Victoria, su hermana la relevó en el hospital y ella se trasladó al Ministerio Público para abrir la carpeta de investigación porque personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo no se había presentado la noche anterior.

"La señorita que me lo recibió, supuestamente, había dado parte a las autoridades para que llegaran a ver cómo había sido, para levantar la carpeta de investigación, pero yo tengo conocido de que nunca llegaron y entonces lo que yo hice, en lo que mi hermana estaba cuidando a mi hijo, me moví al Ministerio Público de Tepeji, cuando yo iba entrando al MP me habló mi hermana y me dijo que me fuera rápido porque mi hijo ya había fallecido".

Alexis Rassiel





Casi un mes antes de que Edgar clavara dos veces un puñal en el cuerpo de Alexis lo había amedrentado durante las festividades del pueblo.

"Su novia me dijo que esa persona ya lo había amenazado con una navaja. No lo habíamos demandado porque hasta después la novia de mi hijo nos dijo que había sido amenazado. Fue el 12 de diciembre, que fue la fiesta en Cañada de Madero (una localidad vecina)".

LA JUSTICIA NO LLEGA

Victoria quiere que Edgar pague con cárcel el homicidio de Alexis, pero dice que ha recibido poco apoyo de parte de los agentes de la Policía Ministerial de Tepeji del Río.

En febrero entregó algunas pistas, pero los agentes desestimaron la información.

"Yo he pegado muchos volantes de esas personas y los quitan, no sé si sea su familia, pero a mí no se me hace justo que esas personas anden como si ellos no hubieran hecho algo, como si hubieran matado a un animal, mi hijo no era un animal, era un ser humano que no se metía con nadie".

Además, la madre de familia ha sufrido acoso de desconocidos en las redes sociales.

"He tenido malos comentarios hacia mí, que yo soy esto y soy aquello, a las personas que hacen esos malos comentarios en mis redes sociales no les desearía que les pasara esto porque ni a mi peor enemigo le deseo una pérdida así, es un dolor muy grande que nos cambia la vida por completo".

Hoy, para recordar a Alexis Rassiel, la señora Victoria celebró una misa junto a su esposo y sus otros dos hijos.





sjl