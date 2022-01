Alertan sobre fraudes de Rifas Hidalgo Express por no entregar premios

Los usuarios señalaron que no hay evidencias de lo ganado. (Foto: collage)

PACHUCA.- Personas que compraron boletos para una rifa publicada en grupos de Facebook de Hidalgo alertaron sobre posibles fraudes, ya que no hay evidencia de que se entregaron los premios a las personas ganadoras.

De acuerdo con un medio de comunicación local, recibieron varias quejas sobre una rifa realizada por el usuario de redes sociales ´Julio Hdz´, quien les vendió boletos para un vehículo Bora de Volkswagen, 2 mil 500 pesos o 15 boletos.

El costo de los boletos fue de 100 pesos cada uno y la rifa fue en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional. La página de Facebook se llama Rifas Hidalgo Express.

Los premios debieron ser entregados el pasado 31 de octubre, sin embargo, las personas participantes acusaron que no evidencia de que se hayan entregado, además de que el organizador no cuenta con los permisos de Gobernación para realizar la rifa.

Los usuarios de la Facebook Rifas Hidalgo Express dijeron que el ganador del auto no contestó el celular y el organizador declaró que no quiso tomarse una fotografía con su premio. La segunda persona nunca contestó el teléfono, mientras que la tercera ganadora perdió el premio al no pagar el boleto.

Lee más en LSR Hidalgo: FOTOS | Incendian maxi-letras de Tulancingo

Lo anterior lo dio a conocer el organizador al ser contactado por el portal de noticias de Hidalgo en línea, sin embargo, dijeron que contestó de manera nerviosa.

Cabe mencionar que los participantes aseguran que se trató de un fraude y alertaron a la ciudadanía no participar en estas rifas, ya que este mismo usuario ahora realiza un sorteo para ganar premios en efectivo de: 6 mil, 4 mil 500, mil y 500 pesos.

emh