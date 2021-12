Alertan de robo de bicicletas a domicilio en zona metropolitana de Pachuca

PACHUCA.- Para transportarse a su trabajo y, de paso, hacer ejercicio, Isabel Guzmán, vecina del Chacón, Mineral de la Reforma, compró a crédito una bicicleta de montaña marca Marin WildCat Trail 3 2021.

Costó 10 mil 800 pesos, dinero que hasta el momento no ha terminado de pagar; sin embargo, el pasado 30 de noviembre, su bicicleta fue robada de su domicilio, una nueva modalidad de robo perpetrada por una banda que opera en la zona metropolitana de Pachuca.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, Isabel Guzmán narró que sujetos forzaron las rejas de su casa, robaron única y exclusivamente la bicicleta de alta gama. El acto provocó tristeza, frustración e impotencia a la hidalguense.

Fue el martes de la semana pasada en la madrugada. Nos dimos cuenta que ya no estaba, pues me marcó un vecino para decirme que la reja de mi casa estaba abierta".

Regularmente, Isabel sale de su casa a su trabajo a las 6:00 de la mañana. Usaba la bicicleta Marin rodada 27.5 para transportarse; sin embargo, esa semana no lo hizo porque tenía una incapacidad, por lo que se percató del robo después de las 7:00 horas.



Cuando me levanto, veo una llamada de un conocido que vive en la colonia diciendo que la reja de mi casa estaba abierta y me preguntó si había olvidado cerrarla. En cuanto veo, salgo y no me doy cuenta que no estaba mi bicicleta... solo se llevaron esa (la de mayor gama) y dejaron otra bicicleta y un scooter", contó.

Al entrevistarse con otros vecinos, le dijeron que la reja de su vivienda la vieron abierta desde las 5:00 de la mañana, es decir, el robo se perpetró en la madrugada. Isabel, inmediatamente habló a la policía y levantó una denuncia ante el Ministerio Público.



OTRO ROBO, AHORA EN LA COLONIA TULIPANES

Tres días después del hurto a Isabel Guzmán, se perpetró el robo de la bicicleta de montaña a Alma Paz, vecina de la colonia Tulipanes, Mineral de la Reforma. De igual forma, abrieron la reja de su casa y fueron directamente por su bicicleta.

Yo calculo que el robo fue como a las 6:00 de la mañana. Abrieron la reja y, curiosamente, solo se llevaron la bicicleta de más valor, una Benotto de doble suspensión rodada 26 y dejaron la reja abierta", indicó.

Alma Paz es trabajadora de una tienda departamental, tuvo que ahorrar para comprar la bicicleta que le salió en 7 mil pesos. Ella la utilizaba de recreación y para hacer ejercicio por las tardes.



Cuando nos percatamos, llamamos a los vigilantes. Ellos no sabían nada. También, en un chat que tengo con vecinos, ellos reportaron (a través de una cámara de video vigilancia) que en la madrugada iban dos personas saliendo del fraccionamiento en bicicletas y estaban escoltados por un automóvil sedán, al parecer de la marca March", indicó.

La grabación no se observa a detalle más características del vehículo. Sin embargo, Alma, asegura que una de las bicicletas es parecida a la que le robaron. De igual forma, presentó una denuncia ante el Ministerio Público.





Esto te agarra desprevenido, pues uno tiene que ir a trabajar; sin embargo la denuncia procederá. Fuimos a las casas de empeño que están cerca de aquí para dar aviso por si la llevaran a empeñar, llamen a las autoridades", indicó.

En ambos casos, documentados por La Silla Rota Hidalgo, los delincuentes forzaron los pasadores metálicos. Ambas personas hacen un llamado a las autoridades a dar mayor seguridad y sobre todo a investigar a esta presunta banda de delincuencia organizada de bicicletas de alta gama que ahora va a domicilios.



EMPEZÓ DESDE HACE MESES

De acuerdo con Andrés Ortega, presidente del Colectivo Ciudadano Ciclista "Rueda Segura" en Hidalgo, esta forma de robo de bicicletas a domicilio se ha venido presentando desde hace unos meses.

Al tener contacto con la comunidad ciclista, dijo que desde hace meses le han reportado este tipo de robo en el cual los delincuentes "hacen un estudio previo" en fraccionamientos y colonias principalmente de Mineral de la Reforma.

Esto con la intención de identificar en qué domicilios guardan bicicletas de alta gama, para, posteriormente, robarlas por la madrugada. Los vecinos de otras colonias han detallado que son más de cinco personas las que comenten estos ilícitos.

Este tipo de robo se suma al que también se ha disparado en los últimos dos años, que es directamente a los ciclistas en montaña. Nosotros pedimos a las personas que resguarden bien sus bicicletas (con candados), incluso, meterlas al domicilio y no dejarlas en los patios", comentó.

De igual forma, en la medida de sus posibilidades, pidió a las personas instalar sistemas de seguridad en sus casas, como alarmas y cámaras de video vigilancia, y estar en contacto permanente con los vecinos ante cualquier acto sospechoso.



Queremos pedir a las autoridades que verdaderamente actúen y que esto no se quede en el discurso. Este delito, del robo de bicicletas va en aumento, precisamente porque la delincuencia organizada está viendo un mercado donde revenderlas", concluyó.

Debido al incremento de este ilícito, el pasado 20 de febrero, ciclistas de la zona metropolitana de Pachuca, convocaron a una manifestación a la que llamaron "Rodada y no Robada".



SSSPH, INTERESADA EN DAR PROTECCIÓN

Debido al potencial turístico y derrama económica que representa el ciclismo recreativo o de montaña, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo buscan intensificar la seguridad para evitar los robos.

En su pasada comparecencia, Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad de Hidalgo, dijo a los diputados que su dependencia está alerta para inhibir robos a ciclistas, pues "es un nicho con mucho potencial económico que están dejando una importante derrama en el estado", dijo.

Fue a raíz de la protesta del pasado 20 de febrero que autoridades de seguridad los municipios metropolitanos de Pachuca iniciaron recorridos seguros con ciclistas, principalmente en Pachuca, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxica y Mineral del Monte.

sjl